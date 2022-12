Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, il dramma li ha fatti a pezzi: lui ha capito subito che non c’era più nulla da fare

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono diventati famosi nel piccolo schermo in seguito alla partecipazione a un’edizione di Temptation Island. Il loro amore è stato forte al punto tale da resistere alle tentazioni e così sono andati via dal reality più uniti che mai. Purtroppo nella loro vita hanno dovuto fare i conti anche con momenti spiacevoli. Ecco cosa ha dovuto affrontare una delle coppie più amate dai telespettatori dei programmi televisivi di Maria De Filippi.

Manila Nazzaro è una delle donne più belle del mondo dello spettacolo. E’ stata eletta Miss Italia nel 1999, dunque si è fatta strada nello spettacolo. Ha alle spalle una carriera di modella, attrice, conduttrice radiofonica e televisiva. Qualche anno fa si è messa alla prova nella casa del Grande Fratello Vip dove ha avuto modo di conoscere Katia Ricciarelli. Con il tempo si sono allontanate e in questi giorni la Nazzaro ha parlato di lei facendo notare che ha cantato per Francesca Cipriani al Gf Vip e non il giorno del suo matrimonio per un motivo preciso. Per il momento la diretta interessata non ha risposto.

Per quanto riguarda la vita privata è stata sposata dal 2005 al 2017 con il calciatore Francesco Cozza che ha reso padre di due figli. Purtroppo non si sono lasciati nel migliore dei modi. Le carte del divorzio non sono ancora state firmate, dunque non può convolare a nozze con Lorenzo Amoroso, ex calciatore italiano con una stimata carriera. La coppia ha affrontato tanto difficoltà, ma una in particolare ha messo a rischio tutto ciò che hanno costruito.

“Io non volevo accertarlo”

I due hanno dovuto fare i conti con un aborto. In una puntata di Verissimo Manila ne ha parlato con Silvia Toffanin: “Abbiamo scoperto che il cuoricino del bambino che aspettavo non batteva, quindi inizialmente si è ipotizzato che ci volesse più tempo. Lorenzo ha capito subito che non c’era più niente da fare mentre io non volevo accertarlo, lo sentivo ancora dentro, avevo una certezza fisica. Poi, un ulteriore controllo ha certificato che la gravidanza si era interrotta a nove settimane“.

“Ci siamo uniti più che mai”

“Può succedere a tutte, non siamo sole. Non bisogna mai perdere il sorriso, l’arcobaleno arriva sempre”, ecco cosa aveva detto prima di salutare la Toffanin con lo scopo di aiutare chi vive una situazione simile.

Durante una videoclip mandata in onda nel periodi in cui Manila stava nella casa, il compagno ha esordito in questo modo: “Da quel momento ci siamo uniti più che mai. Dimentica andiamo avanti perché siamo già una famiglia e abbiamo tutto per essere felici. Io ci sono sempre e lo sai che ci sono sempre, sappi che ci sarà ancora”.