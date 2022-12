Ginevra Lamborghini spiffera un segreto di famiglia: “Io non posso proprio permettermi di…” | Telespettatori sotto shock

Ginevra Lamborghini ha avuto la possibilità di rimetterti in gioco davanti vedere avere le Grande Fratello Vip, ma in qualità di ospite. Nelle ultime ore sta facendo ricredere tanti telespettatori, i quali non hanno potuto fare a meno di ascoltare una frase inerente alla sua famiglia. Ecco cosa ha detto.

Ginevra Lamborghini, nota per essere la sorella della cantante Elettra, è entrata nella casa di Grande Fratello Vip fin dal primo giorno varcando la porta rossa con Cristina Quaranta e Antonino Spinalbese. Con quest’ultimo ha raggiunto un’intesa tale da far sperare in un nuovo amore, ma non è potuto sbocciare perché lei è stata costretta ad andare via in seguito al caso di Marco Bellavia. Nonostante sia stata squalificata, ha avuto la possibilità di presenziare in tutte le dirette del reality.

Da qualche settimana si diceva che sarebbe entrata nella casa a tempo determinato e in effetti le è stato concesso di stare solo per una settimana. Sta facendo ricredere tantissime persone, le quali stanno chiedendo a gran voce di darle un’altra possibilità. Per ora pare che la produzione non abbia cambiato idea sul suo ritiro tra qualche giorno. Di recente ha avuto una conversazione con Sarah Altobello e inevitabilmente ha parlato della sua famiglia.

“Con un pieno ci fai un quarto d’ora”

Prima della sua squalifica Ginevra ha ribadito che conduce una vita è semplice, nonostante appartenga alla famiglia Lamborghini. Ha dichiarato di guadagnare al mese 1.250 euro e la sua auto, col marchio di famiglia, è stata ereditata. Non avrebbe mai avuto la possibilità di comprarla, in quanto le risulta difficile usarla perché costa troppo la benzina. Da qualche ora è tornata sull’argomento con Sarah: “Quando io ho detto quella cosa a io non mi posso permettere la Lamborghini è perché obiettivamente per permetterti quella macchina e per guidarla, la benzina costa, con un pieno ci fai un quarto d’ora”.

“Spero di fare un duetto con mia sorella”

Fin dal primo giorno Ginevra ha sempre parlato della sua famiglia, soffermandosi in particolar modo sulla sorella Elettra. Quest’ultima ha fatto ricorso a varie diffide invitando la sorella a non menzionarla nel reality. Per fortuna sembra che si possa iniziare a sperare in una loro riconciliazione. Non a caso Ginevra ha espresso un desiderio.

“Ci vorrebbe il pezzo giusto perché interpretiamo due generi diversi. Io vado verso un pop carico ballabile…Siamo due Lamborghini. Lei è una Miura, la macchina che ha colpito tutti, la più bella del mondo con le sue linee sinuose e le ciglia lunghe; mentre io sono una Countach che è più spigolosa, tagliente, sportiva. Io mi sento così, con questa lingua pungente”. Ottime metafore per restare in tema e rendere l’idea alla perfezione.