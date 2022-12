Uomini e Donne, le scene censurate dello svenimento (finto) di Pinuccia: fan imbufaliti

Uomini e Donne è il programma televisivo di Maria De Filippi che fa compagnia agli italiani dal lunedì al venerdì subito dopo la soap opera Terra amara. I colpi di scena sono sempre dietro l’angolo, ma stavolta è capitato l’inimmaginabile. La protagonista della vicenda è Pinuccia Della Giovanna. La conduttrice e i telespettatori sono andati su tutte le furie.

Da qualche anno nello studio di Uomini e Donne si è messa alla prova Pinuccia, una donna di una certa età che ha mostrato fin da subito una forte personalità. Infatti spesso si scontra con Tina Cipollari ed entrambe utilizzano parole pesanti. I telespettatori sostengono che in questo modo l’opinionista non si stia concentrando solo ed esclusivamente su Gemma Galgani.

La dama torinese è passata in secondo piano, dato che Tina si espone sempre sulle dinamiche sentimentali di Pinuccia quando si siede al centro dello studio. Nelle ultime puntate è intervenuta Maria De Filippi in persona in seguito all’ennesimo litigio con Alessandro Rausa. Il cavaliere le ha fatto capire in tutti i modi che non si può andare oltre l’amicizia, eppure lei si intromette sempre nelle sue conoscenze. L’altra volta la De Filippi ha cercato di farla ragionare, ma è stato tutto inutile. Il colmo è stato raggiunto nel momento in cui Pinuccia ha compiuto un gesto che ha spinto la redazione a prendere un provvedimento.

Scene censurate dalla redazione

Sul web sta circolando ciò che è accaduto a Uomini e Donne nelle ultime registrazioni. Si dice che a breve il pubblico assisterà all’ennesimo scontro violento tra Tina e Pinuccia. Nulla di nuovo, se non fosse stato per il finto svenimento della dama di Vigevano. Tutti si sono resi conto della messinscena, di conseguenza le parti della registrazione sono state censurate.

“Forse questo programma ti fa più male che bene”

Sempre secondo le anticipazioni pare che Pinuccia non sarà più presente in studio nel parterre femminile. Evidentemente il suo gesto non è stato gradito né da Maria De Filippi né dagli autori. Qualcuno insinua che la scelta di allontanarla sia dipesa anche dal fatto di volerla tutelare dai continui attacchi dei social.

La De Filippi ha invitato Pinuccia in varie occasioni ad andarsene. Coloro che hanno assistito alle ultime registrazioni di Uomini e Donne hanno confermato la sua assenza. Evidentemente stavolta non ha potuto fare altro che salutare tutti e tornare a casa. Al momento sui social non è stato pubblicato il video censurato.