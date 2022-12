Sophie Codegoni, ‘tragedia’ per colpa di Avanti un altro: purtroppo è dovuta correre ai ripari

Sophie Codegoni è nota al pubblico italiano per essere stata una tronista di Uomini e Donne e per aver partecipato all’edizione dell’anno scorso del Grande Fratello Vip. In questi giorni ha deciso di condividere con i propri fan un momento alquanto delicato che riguarda la sua persona. Ecco cosa sta succedendo a colei che a breve diventerà madre per la prima volta.

Sophie lavorava nello showroom di Milano di Chiara Ferragni e in un secondo momento Maria De Filippi le ha dato la possibilità di sedersi sul trono. In questo modo, tra i tantissimi pretendenti, ha avuto modo di conoscere Matteo Ranieri, ovvero la sua scelta. Dopo due settimane si sono lasciati così lei, a distanza di mesi, è tornata nel piccolo schermo come concorrente del reality di Alfonso Signorini.

All’inizio si era data una possibilità con Gianmaria Antinolfi poi le cose sono cambiate nel momento in cui è entrato nella casa Alessandro Basciano. Si è trattato di un vero e proprio colpo di fulmine, dunque una volta spente le telecamere si sono vissuti nella quotidianità. A breve i due diventeranno genitori di una splendida bambina. Hanno dato l’annuncio durante un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin nello studio di Verissimo. Sicuramente è un periodo bellissimo per l’ex tronista, anche se ultimamente sta facendo i conti con un “problema fisico”.

“La odio perché mi sta rovinando”

Da un po’ di tempo Sophie ha sempre i capelli legati e in tanti le hanno chiesto di conseguenza il motivo. Del resto sono così belli che sciolti le danno un tocco di perfezione. La curiosità c’è stata in seguito al matrimonio di Francesca Cipriani dove la sua acconciatura non è passata inosservata. Essendo molto attiva sui social, ha spiegato proprio lì perché sta optando per questo look.

Ecco i rimedi utilizzati da Sophie

Lei stessa ha ammesso di non amare quest’acconciatura perché le sta rovinando tutti i capelli. Nel ruolo di Bonas ad Avanti un altro si è mostrata spesso con una coda di cavallo proprio come quella di Oriana Marzoli, concorrente dell’attuale Grande Fratello Vip. Adesso è corsa ai ripari con dei prodotti che utilizza per curarli rendendoli forti e sani.

“La scelta di shampoo e balsamo è fondamentale per la cura dei nostri capelli” e “Una volta a settimana faccio un trattamento con i sali minerali”. Non ha sponsorizzato nulla con un guadagno economico alla base. Lo ha fatto per dare consigli a coloro che vogliono dare vitalità ai capelli probabilmente trattati nel corso degli anni.