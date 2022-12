“Presi provvedimenti per questo squallido atto”: fatte fuori 3 concorrenti del Gf Vip

Nella casa del Grande Fratello Vip sta accadendo di tutto in queste ore. Innanzitutto Edoardo Donnamaria ha deciso di allontanarsi da Antonella Fiordelisi per alcuni comportamenti considerati inopportuni. Dall’esterno della casa qualcuno ha chiesto dei provvedimenti disciplinari, in quanto agirà per vie legali contro alcuni concorrenti. Ecco cosa sta accadendo.

In questi giorni la redazione ha chiesto ai concorrenti di imitare dei compagni d’avventura e tutti hanno accettato con entusiasmo questa proposta così da eliminare la noia della routine quotidiana. Antonino Spinalbese si è calato nei panni di Giaele De Donà e Giorgio Ciupilan ha per un attimo adottato l’atteggiamento di Nikita Pelizon. Poi è stato il turno di Antonella che ha dovuto imitare Oriana Marzoli e così ha avuto inizio il peggio.

Per imitarla ha girato quasi seminuda per casa, nonostante Edoardo le avesse chiesto di darsi una calmata. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato quando si è avvicinata ad Antonino perché è ben risaputo che con Oriana ha avuto un trascorso sentimentale. A quel punto Edoardo ha deciso di mettere la parola fine. Nel frattempo Oriana ha dovuto imitare lei e ciò ha fatto divertire Micol Incorvaia e Giaele. Hanno preso in giro Antonella, ragion per cui dall’esterno il padre Stefano ha compiuto un gesto che ha stupito tutti.

“Mia figlia vittima di bullismo”

In poche parole il signor Stefano ha denunciato Micol, Giaele e Oriana perché secondo il suo parere hanno esercitato atti di bullismo sulla figlia. Sul web si possono leggere tanti commenti sulla faccenda. La maggior parte degli utenti social sostiene che sì è trattato di un gioco e di conseguenza bisognerebbe essere più flessibili. Antonella ha imitato ed è stata imitata, però non ha tollerato le risate che le tre hanno fatto.

Antonella contro tutti

In effetti il pubblico sta notando che molti concorrenti si stanno allontanando da Antonella. Sempre secondo quello che si legge sul web, qualcuno sostiene che la ragazza non ha mai assunto un atteggiamento tale da creare delle amicizie.

Ha legato all’inizio con Oriana, ma quest’ultima ha scoperto che le parlava alle sue spalle, quindi ha deciso di allontanarsi. Per quanto riguarda la sua imitazione, quasi tutti sono concordi nel dire che abbia fatto divertire a differenza di Antonella che ha esagerato. Non a caso anche Edoardo ha preso le distanze. Sicuramente sarà la protagonista indiscussa della prossima puntata che andrà in onda a breve.