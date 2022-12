Claudio Amendola, dopo il divorzio dalla moglie arriva un altro addio: purtroppo non lo vedremo più

Claudio Amendola è ancora oggi un uomo molto affascinante e un attore molto amato dal Grande pubblico italiano, che adora seguirlo sia sul Piccolo che sul Grande Schermo. Ma ora i suoi fan, compresi quelli della prima ora, dopo aver ricevuto la triste notizia della fine della sua lunga storia d’amore con la collega Francesca Neri, ecco che devono subire un’altra doccia fredda, per non dire proprio gelata. Un chiacchierato addio alle scene da parte dell’immenso artista…

Su quali basi poggia questo rumors che non è tuttavia una certezza che nelle ultime ore ha fatto capolino in Rete diventando virale? Forse l’uomo, profondamente rattristato per l’addio alla sua seconda moglie ha deciso di prendersi un periodo di stop per guardarsi dentro?

Non è certamente facile ricominciare quando finisce un grande amore che è durato anche moltissimo tempo. Lo sa bene Claudio Amendola che non fa più coppia fissa con una delle attrici più belle e sensuali del panorama italiano, ovvero Francesca Neri. La notizia della fine della loro liason ci ha spiazzato tutti quanti e inizialmente si pensava che fosse solo un chiacchiericcio senza senso.

O ancora in molti hanno iniziato a sostenere che fosse solo una crisi passeggera, ma coì non è stato. Le strade dei due si sono così divise e ora ai rispettivi sostenitori non resta che un senso di grave e solenne amarezza nel cuore.

Ma i fan di Claudio oggi devono anche fare i conti con un’altra possibilità, ovvero quella del noto attore di lasciare le scene. ma al di là della sua veridicità per quale motivo avrebbe preso tale decisone e soprattutto è solo momentanea?

Dopo l’addio a Francesca cambia vita

Lo scorso mese è stato inaugurato ufficialmente nella sua amata Roma il suo nuovo ristorante, chiamato Frezza, che è sito in una zona centralissima della Capitale. Tuttavia è da tempo che l’uomo pensava di farlo, anche perché non è del tutto neofita per quanto concerne il mondo della ristorazione.

Non per nulla nel lontano 1990 ha aperto il suo primo locale a Roma, mentre nel 2010 è stata la volta dell’Osteria Del Parco a Valmontone, che è ancora aperta e funzionale. Claudio è una buona forchetta ed è un amante in particolare della cucina romana. Ed è per questo motivo che nel suo ristorante si può gustarla a pieni polmoni.

Si passa con una certa disinvoltura dagli antipasti ai primi e secondi e ai dolci, che fanno parte della tradizione gastronomica romana. In ogni caso l’artista non ha mai davvero detto in maniera chiara e netta, almeno per il momento, che voglia abbandonare le scene. Forse ora come ora il suo nuovo impegno di ristoratore lo terrà molto impegnato ed è per questo motivo che avrà deciso di rallentare la presa con il suo lavoro attoriale.