Fariba Tehrani, dall’ingresso saltato al GF Vip alla scoperta della malattia: come sta oggi la mamma della Salemi

GF Vip, si era molto vociferato negli scorsi giorni l’assai ghiotta possibilità di veder varcare la porta rossa Fariba Tehrani, mamma della splendida Giulia Salemi, ex star del programma, ma tutto questo non succederà a causa di problemi di salute. Ma come sta ora la donna?

Non è certamente facile per una figlia venire a conoscenza di malattie che toccano la propria adorata mamma, ma nonostante ciò la conduttrice, nonché compagna di Pierpaolo Pretelli, non ha mia perso il sorriso e posa con dolcezza con la sua genitrice con la quale ha indubbiamente un rapporto profondo e speciale, oltre che assai complice.

Durante il periodo di quarantena, trascorso in albergo, necessario per partecipare ora come ora al GF Vip, Fariba ha iniziato a non sentirsi molto bene. Fortunatamente non è stata contagiata dal Covid-19, sebbene quando è stata annunciata ufficialmente la sua mancata presenza all’interno del reality, in molti avessero iniziato a dire che fosse legata alla sua positività.

In realtà alla base di tale scelta, sebbene ormai fosse praticamente tuto pronto per la sua grande entrata nella Casa più Spiata D’Italia, lei è stata costretta a fare un clamoroso dietrofront, del quale si sta ancora parlando moltissimo nelle ultimissime ore. Ciò è dovuto a un problema di salute piuttosto tosto, come ci h fatto sapere l’attentissimo Alessandro Rosica.

Ma la figlia Giulia, che è attivissima sui Social in veste di meravigliosa influencer, non ha voluto dare maggiori spiegazioni in merito, forse per rispetto della mamma, che non sta passando un gran periodo.

A sostenerla la figlia Giulia e Pier

Le due donne sono molto legate e in passato ne hanno viste di tutti i colori, compreso un tumore che ha colpito piccolissima Giulia e che fortunatamente ha sconfitto, ma che ha lasciato una grandissima ferita nel cuore di Fariba che fatica ancora oggi, a distanza di tempo, a parlarne senza commuoversi fino alle lacrime.

A stare accanto alle due donne oggi e dare loro man forte c’è Pierpaolo Pretelli, con il quale hanno deciso di realizzare uno splendido selfie pubblicato su Instagram e diventato in men che non si dica virale dove appaiono tutti e tre con espressione sorridente. Sono comodamente seduti su un divano e in tenuta casalinga. Sono in armonia e sono tenerissimi in compagnia anche del loro immenso amore di pelo.

E ora i fan non solo di Giulia ma anche di Fariba si augurano che la donna possa risolvere ben presto i suoi problemi di salute, di qualunque natura essi siano.