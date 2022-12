Cominciate a dire addio a Uomini e Donne: la chiusura è forzata

Uomini e Donne è il programma televisivo di Maria De Filippi che vai in onda dal lunedì al venerdì nel primo pomeriggio e riscuote sempre un grande successo. Proprio per questo motivo tanti telespettatori si sono preoccupati in seguito alla notizia di un’ipotetica chiusura. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Il programma televisivo di canale 5 permette ai partecipanti di trovare l’anima gemella. Ida Platano, per esempio, dopo tanti anni di sofferenza con Riccardo Guarnieri adesso è felice accanto ad Alessandro Vicinanza. Sui social i due si mostrano raggianti e innamoratissimi, confermando la tesi che vero amore può nascere anche in uno studio televisivo davanti alle telecamere.

Nelle prossime puntate il pubblico assisterà anche al finto svenimento di Pinuccia Della Giovanna mentre discuterà con l’opinionista Tina Cipollari. Secondo fonti attendibili sembra che non farà più parte del parterre femminile perché nelle recenti registrazioni la dama di Vigevano era assente. A prescindere da tutto il pubblico resta incollato davanti al piccolo schermo per seguire le vicende sentimentali dei partecipanti. Ora sarà costretto a non sapere più nulla perché ci sarà una chiusura forzata. Ecco cosa sta succedendo nella Mediaset.

Una pausa generale per un valido motivo

Gli italiani possono stare tranquilli perché potranno rivedere Maria De Filippi seduta sulle scale della amatissimo Uomini e Donne dopo le feste natalizie. Infatti tanti saranno i programmi televisivi che prenderanno una piccola pausa per poi riprendere la routine quotidiana a partire dal 9 gennaio 2023. Andando nello specifico, il dating show non andrà più in onda a partire da domani, mercoledì 21 dicembre 2022, per poi tornare nella data citata in precedenza. Sicuramente ne vedremo delle belle, dato che si sono sviluppate delle situazioni interessanti punto un esempio? Riccardo alle prese con Gloria Nicoletti. La donna ha dichiarato di non volerne più sapere, ma in tanti sostengono che farà un passo indietro.

Variazioni anche per Amici

Per quanto riguarda Amici 22 l’ultimo appuntamento domenicale di quest’anno sarà il 18 dicembre. Il daytime proseguirà fino a 23 dicembre, sostituendo le puntate di Uomini e Donne. In questo caso si riprenderanno le normali attività a partire da domenica 8 gennaio 2023.

Anche se c’è questa pausa, chi segue fin dall’inizio Uomini e Donne potrà gioire perché si tratta solo di un paio di giorni. Ragion per cui non resta altro da fare che vivere serenamente queste feste natalizie e poi tornare più carichi che mai ad affrontare la quotidianità che ovviamente include Uomini e Donne.