“Diagnosticato un tumore”: lacrime a non finire per il volto Mediaset | Purtroppo dopo 10 mesi è morto

La televisione permette alle persone di ottenere una grande popolarità. Di conseguenza possono lasciare un segno nel cuore di coloro che le seguono attraverso il piccolo schermo. Purtroppo nelle ultime ore è emerso un retroscena del tutto inaspettato: un amatissimo volto di un programma televisivo di canale 5 ha fatto una confessione del tutto inaspettata. Il pubblico non può credere a ciò che ha scoperto.

Il programma in questione è Uomini e Donne di Maria De Filippi. Quest’ultima dà la possibilità ai partecipanti di mettersi in gioco con i sentimenti per trovare l’anima gemella. La coppia nata da poco è quella composta da Ida Platano e Alessandro Vicinanza. La dama di Brescia finalmente è tornata a sorridere dopo un rapporto altalenante con Riccardo Guarnieri, alle prese con Gloria Nicoletti.

Per quanto riguarda il Trono Classico, tutti si stanno focalizzando sul percorso di Lavinia Mauro. Studentessa 26enne di origini romane, era una delle corteggiatrici di Nicolò Brigante. Ora è seduto sul trono e sta portando avanti la conoscenza di due ragazzi: Alessio “biondo” e Alessio “moro” (anni fa la scelta di Angela Nasti). Con il primo c’è stato un bacio in passato e, dopo vari litigi, sono riusciti a trovare un equilibrio. Non a caso lui nell’ultima esterna ha deciso di mostrarle la sua quotidianità nel territorio casertano. Ha un certo punto ha fatto una confessione che ha lasciato tutti a bocca aperta.

“Questo mi ha creato scudi e fragilità”

Alessio ha invitato con un biglietto Lavinia a recarsi a Caserta per trascorrere momenti piacevoli insieme. Le ha mostrato la sua splendida dimora, con un bellissimo salone. Lì si sono seduti su un divano ha iniziato a vedere delle foto. Poi il corteggiatore ha raccontato della morte del padre: “Quando avevo 17 anni a mio padre è stato diagnosticato un tumore. I miei c’erano poco perché andavano a Roma per fare le terapie”.

“Ho perso un punto di riferimento”

Poi, con occhi colmi di lacrime, ha proseguito: “Dieci mesi dopo mio padre non ce l’ha fatta. La mia vita era cambiata. Ho perso un punto di riferimento, più di una padre. Questo mi ha creato scudi e fragilità. Ho iniziato. a nascondere le mie fragilità”. In questo modo ha spiegato il motivo di alcuni tratti del suo comportamento. Qualcuno l’ha considerato poco interessato, ma in realtà tende a difendersi per non essere vulnerabile.

Il cognome di Alessio è Corvino e ha 27 anni. Nella vita svolge il lavoro di social media manager e allo stesso tempo è un influencer. Il suo profilo Instagram è seguito da più di 12.000 follower e il numero sarà destinato ad aumentare dal momento che pare che sia lui la possibile scelta della tronista.