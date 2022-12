Emanuele Filiberto, li riduce in brandelli: che cattiveria!

Emanuele Filiberto di Savoia, oltre a essere un uomo di nobili origini, è anche un personaggio televisivo molto amato dal pubblico italiano. Probabilmente non rivedremo nel ruolo di giudice nella fase Serale di Amici di Maria De Filippi. Di recente ha fatto delle dichiarazioni tali da stendere al tappeto i destinatari. A chi si è rivolto senza peli sulla lingua.

Nato a Ginevra il 22 giugno 1972, Emanuele Filiberto appartiene alla Casa Savoia ed è figlio di Vittorio Emanuele e di Marina Doria. Nel 1995 ha iniziato a muovere i suoi passi nel mondo dello spettacolo facendo parte della trasmissione sportiva Quelli che il calcio. A seguire nel suo curriculum ha inserito vari programmi televisivi: Il ballo delle debuttanti nel 2008, Ballando con le stelle nel 2009 e nel 2010 ha condotto con Pupo, Giorgia Luzi e Valeria Marini I raccomandati.

Nel 2013 ha partecipato alla versione francese di Tale e Quale Show e nel 2015 ha partecipato alla terza edizione di Notti sul ghiaccio. Nel 2019 ha partecipato come concorrente ad Amici celebrities e negli ultimi due anni ha fatto parte della giuria del Serale con Stefano De Martino e Stash. Tutti sono concordi nel dire che sia un uomo dotato di vasta cultura ed è per questo motivo che ha deciso di intervenire su un argomento inerente al mondo della nobiltà che sta diventando materia di gossip.

“La famiglia reale non è Hollywood”

“I panni sporchi si lavano in famiglia. E ce ne sono, ce ne saranno come in ogni famiglia, ma penso che sinceramente loro siano andati oltre. La monarchia inglese non è un set cinematografico di Hollywood, e purtroppo credo che Meghan l’abbia reso tale”. Ecco cosa ha detto in seguito alla messa in onda su Netflix della docu-serie dei Duchi di Sussex.

“Fanno di tutto per essere ancora molto presenti”

Poi ha proseguito nel suo discorso: “Io trovo molto triste quello che sta succedendo…Fanno di tutto per essere ancora molto presenti purtroppo buttando fango su una famiglia che è il collante dell’Inghilterra, e questo è un grande peccato…Non vendere un documentario che, a quello che mi dicono, è totalmente non interessante e prefabbricato, parlando male di una famiglia che ti ha cresciuto, aiutato, e ti è stata vicino in tutti i momenti”.

Se da un lato critica l’atteggiamento del principe, dall’altro mostra comprensione: “Io non discuto la scelta di Harry di lasciare l’ufficialità di tutto questo, può essere anche comprensibile volersi fare la propria vita un po’ più lontano, far crescere i bambini in una normalità”.