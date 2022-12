Rai, purtroppo dopo anni non lo vedremo più: le speranze si sono spezzate

La Rai offre sempre al vasto pubblico italiano dei programmi televisivi avvincenti. Non stupisce se ogni giorno porta a casa ottimi risultati in termini di ascolto. Purtroppo nelle ultime ore sta circolando una notizia che ha scosso tutti. Dopo tanti anni non rivedremo più ciò che ha sempre catturato l’attenzione della massa.

La Rai è stata la prima rete televisiva in Italia è una delle più grandi aziende di comunicazione di Europa. Fondata dal Governo nel 1924 a Torino, solo in un secondo momento si è estesa a macchia d’olio in tutto il territorio italiano. Attualmente trasmette tanti canali sia per grandi che per piccini: Rai Movie, Rai Premium, Rai Gulp, Rai YoYo, Rai Storia, Rai Scuola e tanti altri ancora. In poche parole c’è l’imbarazzo della scelta.

Nelle ultime ore si sta parlando di un evento che ha le sue origini negli anni 90 e ha dato la popolarità a tanti volti noti del mondo dello spettacolo. Possiamo citare l’inimitabile Sofia Loren, la quale è diventata un pilastro fondamentale del nostro cinema. Volete un altro indizio? È stato guidato dal 1959 da Enzo Marigliani e solo dopo la Seconda Guerra Mondiale è stato proposto al pubblico nel piccolo schermo, non più attraverso delle semplici foto. Stiamo parlando del concorso di bellezza Miss Italia.

Una decisione inaspettata

Miss Italia fa parte della cultura del nostro Paese, in quanto permette a delle ragazze comuni di ottenere un piccolo spazio nel mondo dello spettacolo. Gina Lollobrigida, Stefania Sandrelli, Maria Grazia Cucinotta, Anna Falchi, Miriam Leone, Anna Valle e tante altre bellissime potrebbero essere menzionate, però l’elenco sarebbe infinito. Nel corso del tempo sono state introdotte delle novità, per esempio l’abolizione delle misure 90-60-90. Attualmente si deve disputare la finale di Miss Italia 2022, ma la televisione non la proporrà.

Anticipazioni imperdibili

Infatti, secondo quanto riferito da Davide Maggio, sarà trasmessa solo in diretta streaming il giorno mercoledì 21 dicembre dalle ore 19.00. La diretta si svolgerà nel Centro Congressi Multimediale del Crowne Plaza Rome St. Peter’s. Secondo fonti attendibili pare che il conduttore sarà Salvo Sottile. Tra volti celebri che hanno avuto lo stesso compito il pubblico ricorderà Corrado, Mike Bongiorno, Pippo Baudo, Memo Remigi e Patrizia Rossetti.

In passato le ragazze in gara erano 100 mentre ora solo 21 cercheranno di aggiudicarsi la corona e lo scettro. Stavolta i produttori hanno selezionato una giovane per ogni regione italiana, però una rappresenta la capitale italiana dato che nella città ci svolgerà la finale.