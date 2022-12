Casa Carrisi, il Natale sarà dolceamaro: l’assenza che rattrista tutta la famiglia

Sarà un Natale indubbiamente molto particolare e pure dal sapore squisitamente e infinitamente dolceamaro quello che avverrà all’ interno dell’assai numerosa e chiacchierata famiglia Carrisi. E l’assenza di una persona cara a tavola si farà sentire tantissimo. A soffrirne sarà soprattutto Albano.

Il cantante di Cellino San Marco, tra i più amati non solo nel nostro Paese ma nel mondo, ha costruito nel corso del tempo una meravigliosa famiglia allargata. In primis ha avuto 4 figli con la sua prima moglie, la bellissima Romina Power, che oggi sono rimasti in tre, dopo la scomparsa della maggiore Ylenia, e due con l’attuale compagna Loredana Lecciso. Ma a quanto pare qualcuno il 25, per il tradizionale pranzo di Natale, non ci sarà…

Ci tiene davvero tantissimo alle tradizioni e soprattutto alle festività natalizie l’artista che ha sempre posseduto una fede immensa. Non per nulla prega più volte al giorno e a ha fatto costruire una bella chiesetta nella sua tenuta ove ancora oggi vive. Nonostante abbia viaggiato ovunque, lui vuole sempre tornare nel suo paese natio e nella sua Puglia, perché è lì che ha le sue radici.

Ama anche molto la cucina e si definisce una buona forchetta. Dunque consumare un buon pasto in allegria, tra qualche battuta, risata e chiacchiera, è qualcosa per lui di troppo importante per rinunciarci, soprattutto ora che è tornato in ottimi rapporti con la prima moglie e che le cose con la sua attuale compagna vanno a gonfie vele.

Ma – purtroppo- per lui c’è un piccolo dolore che si sta facendo sentire sempre più nel suo cuore di padre e di nonno molto affettuoso che, nonostante il clamoroso successo a livello artistico che ha riscontrato in passato e che vive ancora oggi, mette sempre e comunque al primo posto la famiglia, come ogni bravo uomo del Sud che si rispetti. Di che cosa si tratta? Del fatto che una sua adorata figlia, secondo molti la prediletta, non sarà a Cellino San Marco il giorno di Natale… E sono lacrime amare per lui!

Cristel, la grande assente

Stiamo parlando di Cristel che da diversi anni è migrata in Croazia dove vive con il marito, un affascinante e vincente imprenditore del posto, e con i suoi figli. Quest’anno la donna ha deciso di non spostarsi per festeggiare insieme ai familiari del marito. E ciò avrà certamente spezzato il cuore in mille pezzi a suo padre, anche perché quel giorno è anche il compleanno della sua ” bambina”. Non per nulla la sua venuta al mondo è stata definita dallo stesso, ” il più bel regalo di Natale che abbia mai ricevuto”.

Ma- del resto- come ha spiegato lo stesso Albano alla rivista Ora, nel corso di una splendida intervista dal sapore super natalizio, è anche giusto così, dal momento che lei un anno scende in Puglia per festeggiarlo con la sua famiglia, e un anno resta in Croazia per festeggiare insieme ai parenti di lui. E quest’anno lei ha optato per la seconda scelta, visto che lo scorso anno aveva raggiunto il suo adorato padre a Cellino.

E così stavolta dovrà festeggiare il Natale senza di lei, anche se- certamente- avranno modo di sentirsi magari tramite qualche bella videochiamata. In ogni caso lui la raggiungerà presto anche perché non vede l’ora non solo di riabbracciare lei ma anche i suoi meravigliosi nipoti che sono la luce dei suoi occhi. Cuore immenso di nonno!