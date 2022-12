Barbara D’Urso, capelli cortissimi e baffi lunghi: ma come si è ridotta la conduttrice

Barbara D’Urso è ancora oggi una delle conduttrici più amate dagli italiani. Donna bellissima e dotata di una fisicità decisamente assai notevole, ci ha incantati per tutta estate con scatti dove, perlopiù in costume da bagno, ha messo in chiara luce il fatto che è ancora al top. Ma ora la donna ci lascia tutti quanti a bocca aperta con un nuovo e assai stravagante look…

Che cosa ci fa la splendida Carmelita con i capelli corvini corti corti e un paio di baffi bei lunghi? Dove se ne è andata così conciata l’artista che è anche di recente tornata al suo primo amore artistico, ovvero il Teatro? I suoi sostenitori, compresi chiaramente anche quelli della prima ora, ne vogliono sapere necessariamente di più…

Che la conduttrice delle Reti Mediaset ami stupire è un dato di fatto e pertanto ormai- come si suol dire- dovremmo averci fatto il callo. Ma in ogni caso, visto che è dotata di una dose di fantasia davvero infinita, sa sempre come sorprenderci, ammaliarci ma anche strapparci un bel sorriso che in questo momento così difficile, per via della pesante crisi, perlopiù economica, che grava anche nel nostro Paese, è una vera boccata di aria fresca!

Inoltre lei ama divertirsi in maniera sana, trascorrere del tempo libero in compagnia di colleghi e di amici, e di dedicarsi con un certo interesse alla movida. Ama uscire e svagarsi, anche con il preciso e puntuale obiettivo di ricaricare le pile visti i suoi sempre più numerosi e ragguardevoli impegni non solo televisivi ma anche teatrali.

E i suoi fan, che sono sempre assai numerosi, sanno che lei non si fermerà di certo qui dal momento che è una donna dalle mille risorse, oltre che un’immensa professionista, che non ama affatto starsene con le mani in mano. Ma nel frattempo costoro hanno potuto ammirarla in una serie di scatti, da poco pubblicati, sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram. Lei a una festa vestita da…

Barbara D’Urso e il suo look alla Freddie Mercury, con spacco vertiginoso: che fisico!

In occasione di un bel party organizzato in onore del compianto e mitico Freddie Mercury, la donna ha decido di optare per il look che l’artista aveva deciso di adottare per il video ufficiale del brano I want to be break free, dove aveva indossato una parrucca nera corvina con taglio corto a caschetto con tanto di deliziosa e assai spiritosa frangetta, un paio di baffoni scuri bei lunghi, un micro top a spalla larga bianco e una minigonna vertiginosa di pelle scura con tanto di spacco laterale. Che incanto di donna!

Le sue meravigliosa gambe sono quindi state messe ancora una volta in primo piano e rese a sto giro ancora più sensuali dalla presenza di un paio di calze autoreggenti e da un paio di scarpe dal talco alto e a spillo che hanno reso più slanciata la sua figura. Reggiseno nero con spallini a vista e orecchini rosati a cerchio molto evidenti, in pieno stile fine Anni Ottanta. A completare ” il tutto” un bracciale in tinta, assai vistoso, sul braccio.

Gli utenti si sono spesi in complimenti a non finire, sottolineando in maniera particolare il suo gran fisico che non ha davvero nulla da invidiare a una trentenne. Il merito? Di Madre Natura in primis, che è stata davvero molto generosa con lei, ma anche di tanta attività fisica e di un’ alimentazione sana ed equilibrata, anche se di tanto in tanto pure lei si concede qualche bel peccato di gola…