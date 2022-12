Barbara Palombelli, rimpiazzata a Forum: la nuova conduttrice potrebbe essere proprio lei

Barbara Palombelli, fuori da Forum? La notizia, ovviamente se fosse vera e confermata, sarebbe davvero dura da digerire per i suoi fan e per i numerosi telespettatori della nota trasmissione di Canale 5, che poi nel pomeriggio su sposta su Rete 4 con il famoso Sportello, che ormai da anni si sono abituati a vedere lei alla conduzione.

Ma la news è resa ancora più potente dal fatto che si sta iniziando a vociferare anche del nome di una sua papabile sostituta che non tutti conosciamo molto bene e che apprezziamo non solo per la sua ragguardevole professionalità ma anche per la sua bellezza che è assolutamente più che lampante… Chi è costei? Fuori il nome!

Da svariato tempo la giornalista, nonché moglie di Francesco Rutelli, con il quale il matrimonio va a gonfie vele, è diventata la colonna portante di Forum, uno dei programmi storici e di maggior successo dell’ Azienda del Biscione, che nel corso del tempo ha visto un cambio a livello di conduzione assai notevole e che forse i fan della prima ora ricorderanno molto bene.

In primis a condurlo è stata la bellissima Catherine Spaak e poi fu la volta di Rita Dalla Chiesa che lo condusse per moltissimo tempo, diventandone anche un simbolo. Poi abbiamo visto al suo timone Paola Perego e- infine- la splendida Barbara che è riuscita un poco alla volta a conquistarsi i cuori dei fan della trasmissione che ancora oggi è davvero molto seguita.

E così il fatto che lei possa andare presto via per lasciare il posto a un altra collega sta facendo decisamente molto rumore: ma come è possibile? Sarebbe poi una sua decisione o è stata la Dirigenza che ha optato per una sua sostituzione? Come stanno veramente le cose? E soprattutto chi sarebbe la sostituta? Un nome molto noto…

Barbara lascia Forum e al suo posto arriva Veronica?

A quanto pare, come racconta Affari Italiani, la Palombelli vorrebbe prendersi un meritato periodo di riposo per ricaricare le pile, dedicarsi maggiormente a se stessa e alla sua famiglia. A quanto pare poi lo stop per lei sarebbe solo relativo a questo programma che, andando in onda tutti i giorni per diverse ore, è certamente molto impegnativo.

Ma lei ad oggi non ha detto nulla a riguardo, dunque non si sa se ciò sia solo un semplice chiacchiericcio o magari costituisca solo una frase detta in un momento particolarmente stressante della sua vita. Tuttavia se lei dovesse realmente prendere tale decisione pare che sarebbe prontissima a prendere il suo posto la splendida Veronica Gentili che è un volto amatissimo del giornalismo italiano.

Una donna non solo brava e preparata ma anche molto bella che sui Social, in particolare su Instagram, è molto seguita. Inoltre in estate ci ha tenuto compagnia con meravigliosi scatti, anche selfie, dove ha messo in luce la sua eccellente fisicità. Ovviamente per l’immensa gioia dei suoi fan che sono sempre più affettuosi e numerosi.