Eros Ramazzotti in lacrime per la figlia incinta: purtroppo non è più riuscito a tenerselo dentro

Eros Ramazzotti è ancora oggi uno dei cantautori più amati in assoluto non solo nel nostro Paese ma nel mondo. Le sue canzoni, comprese quelle più datate, sono cantante ovunque ma anche il suo privato è molto chiacchierato. E ora, ospite graditissimo di Domenica In “ha aperto il rubinetto”. I fan increduli!

E’ scoppiato in lacrime nel parlare della figlia primogenita Aurora che sta per renderlo a breve nonno e nel chiacchierare amabilmente con Zia Mara, tra presente, passato e futuro, ha rilasciato una rivelazione che ha lasciato basiti i più…

L’artista ha riempito il cuore di immensa gioia dell’amatissima conduttrice veneta accettando il suo invito. Anche lei era quasi incredula di essere riuscita a intervistarlo nel suo salotto. I suoi telespettatori poi, che sono sempre molto numerosi, sono stati felicissimi di ascoltare la chiacchierata a cuore aperto che ha riguardato non solo la carriera dell’ immenso Eros ma anche la sua vita sentimentale che è stata particolarmente turbolenta e ricca di colpi di scena.

Ora come ora l’uomo è single ma ha sostenuto di avere ” il cuore aperto”, dunque di non precludersi il fatto di potersi innamorare, magari pure a breve, anche attualmente pare che non ci sia nessuna donna all’orizzonte. E tra le donne delle quali ha parlato c’è stata la splendida Aury, la sua figliola più grande, che a breve lo renderà nonno per la prima volta.

Nonostante la ragazza sia piuttosto giovane, lui ha sostenuto che sia pronta a diventare mamma dal momento che “ha sempre fatto tutto da sola” e che è ” una forza della natura“. Ha poi anche parlato benissimo del padre del nascituro, l’affascinante Goffredo Cerza, sottolineando che l’amore dei due giovani, oltre a essere profondo, vero e sincero, sia anche “ un esempio da seguire“, in primis per lui.

La verità su Michelle, sulla canzone scritta per lei e…

Ma la curiosità più vera era tutta quanta puntata sulla mamma della sua primogenita, ovvero la bellissima Michelle Hunziker, che dopo la conclusione del suo matrimonio con Tomaso Trussardi e della liason estiva con il sensuale medico Giovanni Angelini, è tornata single. I due come ben sappiamo sono oggi in buoni rapporti e sono entrambi emozionatissimi al pensiero di poter tenere presto tra le loro braccia il loro primo nipotino che sarà un maschietto.

E nel parlare di lei si è citata la canzone ” Più bella cosa”, che il cantante le ha dedicato e ove la donna appare nel videoclip ufficiale. Ed è qui che sono scattate alcune rivelazioni che hanno lasciato basiti i più! ” L’ avevo già fatta, poi ho conosciuto lei e gliel’ho dedicata”. Dunque non l’aveva scritta appositamente per lei, che smacco!

E, come sorta di metaforica ciliegina sulla torta, ci ha anche fatto sapere che non è stato lui a pensare di inserirla nel videoclip ufficiale come protagonista femminile, ma il regista! ” Quando eravamo in America il regista del video cercava una ragazza e ha visto Michelle“, ha svelato Eros che poi ha comunque dedicato parole al miele alla sua celebre ex: “ E’ stata il mio grande amore, la madre di mia figlia”…