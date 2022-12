Grande Fratello Vip, coming out senza precedenti: la scoperta ha scioccato una vip in particolare

Grande Fratello Vip, la settima edizione, condotta anche a questo giro dal camaleontico Alfonso Signorini, già direttore di Chi, che ogni settimana in edicola ci regala grandi esclusive, non smette mai e poi mai di stupirci. E ora arriva il coming out che ha lasciato tutti quanti letteralmente a bocca aperta!

Il conduttore quest’anno di gatte da pelare ne ha avute davvero tante e a quanto pare non mancheranno nemmeno nei prossimi mesi dal momento che manca ancora molto alla fine di questa edizione che si sta dimostrando parecchio turbolenta. E ora arriva la rivelazione che ha infiammato non solo i cuori dei telespettatori ma anche del vasto popolo del Web…

Non si frena, nemmeno di mezza virgola, il chiacchiericcio, davvero assai potente, legato ai fatti che accadono quotidianamente all’ interno della Casa Più Spiata D’ Italia, dove tra eliminazioni a sorpresa, squalifiche, diatribe e litigate in piena regola, non ci si annoia proprio mai!

Ma è anche vero che sovente certe frasi o battute non sono delle migliori e che pertanto Alfonso Signorini è costretto a intervenire in maniera anche molto forte per riprendere i concorrenti che- a onor del vero- a parte qualche presenza fissa, continuano a cambiare. E poi rieccoli pure ex gieffini che tornano in gioco per dare ancora un po’ più di pepe al tutto!

Tra le concorrenti più chiacchierate, soprattutto per via del suo privato, c’è la bellissima Giale De Donà, che ora può contare anche su un altro vippone in famiglia, oltre a lei. Di chi stiamo parlando? Ma del suo bel fratellino…

Matthias Donà si dichiara al suo compagno di stanza

Il giovane ha 18 anni e si chiama Matthias. Ora come ora è tra i protagonisti del reality di Netflix Summer Job. Si è diplomato in un prestigioso college di Londra con il massimo dei voti, ma non ha voglia di lavorare, o meglio ” lo detesta”. come ha candidamente confessato lo stesso durante la sua clip di presentazione.

Durante questa esperienza vuole godersela e diversi tanto. Dopo aver avuto un flirt con Sofia, ha deciso di chiudere con lei già nel corso della seconda puntata perché lei era molto più presa di lui e lui non voleva illuderla. Inoltre ha anche raccontato di avere qualcuno fuori che in qualche modo lo aspettava e non voleva ferire questa persona, senza sottolineare se fosse una ragazza o un ragazzo…

Sta di fatto che poco dopo è arrivato il suo coming out. Il giovane si è dichiarato al compagno di stanza Pit con queste parole: ” Tu come persona sei completamente etero, o no? Volevo saperlo, perché non ero sicurissimo. Io non lo sono al 100%. Come mi attrae una ragazza, mi attrae anche un ragazzo, sono sincero. E dentro a questa casa tu rispecchi i canoni che ho. Sì, ti avvicini all’ideale di bellezza che ho per un maschio. Quindi, puoi sentirti lusingato perché non l’ho mai detto così palesemente prima”. Il ragazzo è rimasto effettivamente colpito e pure lusingato da tutto ciò ma anche sottolineato di essere etero al 100%!