Giovanna Civitillo, la triste rivelazione su Amadeus: “Incontrare lui è stata la fine”

Sono indubbiamente rivelazioni molto forti e, se vogliamo, anche assai amare, quelle che la bellissima Giovanna Civitillo, seconda moglie del mitico Amadeus, non solo tra i conduttori di maggior punta di Mamma Rai ma anche, per la quarta volta consecutiva, direttore artistico e conduttore del blasonato Festival di Sanremo, ha lasciato ai microfoni di Mara Venier.

Non sono passate- di certo- inosservate e inascoltate le parole che la ballerina e showgirl ha pronunciato nel salotto di Domenica In. La donna ha parlato della sua carriera ma anche del suo matrimonio, come è anche giusto e normale che sia, e a un certo punto della chiacchierata ha rilasciato una dichiarazione che ha lasciato tutti quanti basiti, riferendosi al marito…

” Incontrare lui è stata la fine”, ha dichiarato la donna senza tanti mezzi termini. Ma come? Loro due appaiono sempre felici e sorridenti, con la luce dell’amore presentissima nei loro occhi e nei loro sguardi. Si dichiarano a spron battuto innamorati persi e condividono persino lo stesso Profilo Ufficiale Instagram, dunque perché arrivare a dire ciò?

Ovviamente i fan della coppia, che ha visto sugellare la loro liason dalla celebrazione di due matrimoni, il primo con rito civile e il secondo, avvenuto molti anni dopo, con rito religioso, con la nascita di Josè che è cresciuto felice e sereno, attorniato dal sincero amore dei suoi tanto celebri genitori e della sua sorella maggiore Alice, nata dall’unione di Ama con la sua prima moglie, hanno in men che non si dica rizzato le antenne! Che cosa sta succedendo ai due?

Tra l’altro Giovanna è riuscita ad avere anche uno splendido rapporto con la figlia di primo letto di suo marito, tant’è che era anche presente, e pure assai orgogliosa, alla foto di rito scattata il giorno della laurea della ragazza, dove ha posato insieme al suo sposo e alla neo laureata. E poi al Festival di Sanremo è sempre presentissima in prima fila, pronta ad applaudire il suo consorte. E allora perché ha detto quella frase alquanto infelice?

La scelta di Giovanna

Nel parlare da Zia Mara della sua carriera, la Civitillo che oggi è in forza, con una sua simpatica e assai seguita rubrica, a E’ Sempre Mezzogiorno, condotto dalla meravigliosa Antonella Clerici, sarà l’inviata numero uno dietro le quinte per La Vita In Diretta nei giorni del Festival, dunque possiamo dire che, dopo un momento di stop, la donna sia ritornata alla grande a lavorare in TV! Tra l’altro l’abbiamo anche vista svariate volte sul Piccolo Schermo in qualità di ospite dal marito a I Soliti Ignoti e ha anche condotto con lui una speciale edizione di Affari Tuoi Famiglia.

Ma come mai si era presa un lungo momento di pausa dal lavoro? “ Incontrare Ama è stata la fine della mia carriera televisiva. Prima di lui ho fatto parte di tutti i corpi di ballo di Rai e Mediaset. Volevo fare la ballerina, ma lui mi ha stravolto la vita”, ha confessato la donna che poi ha tosto aggiunto: ” Ho realizzato il mio vero sogno, quello di costruirmi una famiglia e avere un figlio meraviglioso. Non rimpiango nulla“.

Ma in ogni caso ha anche ammesso di provare un po’ di dolore quando va a Teatro poiché al momento dedicato agli applausi, piange! Insomma, la pausa se l’è presa per crescere Josè quando era ancora piccino, ma ora che è piuttosto grandicello, ha deciso, in accordo con il marito, di tornare a lavorare, per l’immensa gioia- ovviamente- dei suoi fan.