Elenoire Ferruzzi, spunta una foto in primo piano | Il web però la massacra: “Ti sei rovinata”

Nonostante sia uscita da diverse settimane dalla Casa Più Spiata d’Italia non per sua scelta e nemmeno tramite la classica eliminazione, bensì dopo un suo comportamento, assolutamente da dimenticare, Elenoire Ferruzzi non smette mai e poi mai di fare parlare di se. E ancora oggi sui Social tiene banco. E piovono critiche su critiche…

Lo sa benissimo di essere considerata un personaggio alquanto scomodo oltre che assai originale. Ma lei che fa? Se ne infischia e va dritta come un fuso per la sua strada. E alle cattiverie della gente risponde con un posto sui Social che è diventato in men che non si dica virale. Ma i leoni da tastiera che sono sempre in agguato non si fermano…

Quando la scorsa estate è stato annunciato l’ingresso all’ interno del Grande Fratello Vip della donna, che per molto tempo è stata sovente ospite dei salotti di Barbara D’Urso, salvo poi parlare praticamente a zero su di lei, i suoi fan, che sono decisamente molto numerosi, hanno urlato dalla gioia: finalmente avrebbero potuta seguirla in TV tutti i giorni!

Peccato che la sua esperienza all’interno del padre di tutti i reality non sia durata a lungo. Tuttavia c’era anche da immaginarselo dal momento che lei possiede un caratterino davvero niente male e una lingua assai biforcuta. Inoltre, essendo una persona sopra le righe, ha vissuto molto intensamente le sue emozioni e quando ha capito di non essere ricambiata da Luca Salatino è andata letteralmente su tutte le furie.

Poi è stata la volta dell’ affascinante Daniele Dal Moro del quale lei si è fortemente invaghita ma che l’ha frenata dicendo che lui la vedeva solo come un’amica. E a quel punto, notando lei che il giovane fosse particolarmente complice con Nikita, ha deciso di farle la guerra, arrivando a dire un sacco di cattiverie sul suo conto, fino a mancarle di rispetto, dicendo che portasse sfortuna e sputando per terra, dopo che lei era appena passata.

Ti sei rovinata, dicono i fan, la sua reazione

Ovviamente tutto questo non è passato inosservato agli occhi vigili delle telecamere del Grande Fratello e così Alfonso Signorini le ha comunicato, dopo averle fatto una bella lavata di capo, che era stato indetto un televoto per far decidere direttamente ai telespettatori se lei dovesse lasciare il gioco o meno dopo il suo comportamento, decisamente fuori luogo e altamente irrispettoso nei confronti della sua collega che è tra l’altro tra le più stimate dai fan della trasmissione.

Alla fine il pubblico l’ha voluta fuori ma lei non ha comunque smesso di far parlare di se. E continua a postare tante foto sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram dove di recente è apparsa in uno scatto che la vede in primissimo piano. A quel punto alcuni utenti, dopo aver osservato con attenzione la pelle del suo viso, hanno iniziato ad attaccarla, sostenendo che a furia di cedere alle operazioni chirurgiche, si era rovinata, sostenendo che ” Non ti si può vedè!”

E lei che fa? Scrolla le spalle e prosegue dritta come un fuso per la sua strada, sostenendo che non le importa davvero nulla di ciò che dice la gente, perché tanto- si sa- che essa da sempre mormora, eccome se mormora! E le la lascia mormorare, dando sempre occasione di farlo con le sue continue provocazioni. Tanto c’è anche chi la ama sempre e comunque, dichiarandole amore a gogo!