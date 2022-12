Anna Pettinelli fatta in mille pezzettini: l’ex se l’è proprio fatto sfuggire di bocca

Quando finisce un’amore, soprattutto se importante e lungo, ove c’è stata pure la convivenza, non è mai facile ricominciare. E non lo è soprattutto se i due ex sono persone molto famose e sovente sotto i riflettori. Inoltre può anche capitare che diano versioni anche assai differenti della fine della loro storia, rilasciando interviste alla Stampa. Ed è questo il caso di Anna Pettinelli che ha raccontato la sua in una maniera differente da quella del suo ex fidanzato che poi ha voluto entrare in scena, svuotando il sacco…

Quando lei, da grande comunicatrice quale è, nonché immensa professionista, ha parlato a cuore aperto a Gente della conclusione del suo amore con lui, che tra l’altro godeva anche della stima di sua figlia, mai e poi mai si sarebbe aspettata una replica tanto pepata e che facesse letteralmente a pezzi ogni cosa che lei avesse detto a riguardo…

Lei ha dato ovviamente la sua versione dei fatti, sostenendo che lui se ne fosse andato di casa molto più tardi rispetto a quando , secondo il racconto dell’uomo, sarebbe avvenuto l’addio. Lui parla di decisione presa insieme e non di colpo di testa come ha fatto intendere lei. Ma capire dove sta la verità è davvero dura, per non dire impossibile. Sta di fatto che lei come ora sarebbe single e che lui si sia rifatto ben presto una vita dal punto di vista sentimentale.

Inoltre sarebbe pure in attesa di un figlio dalla sua nuova bellissima compagna che è anche un volto molto amato e noto del Piccolo Schermo, nonché star di Detto Fatto che purtroppo non va più in onda su Rai 2 con le sue splendide rubriche. Stiamo parlando di Elisa D’ Ospina che sa sempre come consigliarci in fatto di Moda e di look anche sui Social dove è molto attiva.

Lei è orgogliosa delle sue curve burrose e ha sempre cercato di aiutare le donne che -invece- non si sentono bene con il proprio corpo curvy e che vorrebbero cambiarlo, snaturandosi. E’ dunque un personaggio positivo del vasto mondo dello Spettacolo nostrano, oltre che una persona intelligente, colta e raffinata.

La verità del suo ex che nette tutto in discussione

Qualità che certamente le avranno permesso di fare centro nel cuore di Stefano Macchi, l’affascinante attore e doppiatore, nonché celebre ex della Pettinelli, con la quale aveva pure partecipato anni fa a Temptation Island Vip. E già allora erano emersi vari problemi di coppia che poi parevano essere rientrati. Fatto sta che poi la favola è finita. Secondo Anna la scorsa primavera, mentre ascoltando lui ben prima del mese di Gennaio. Lui ha -dunque- cercato casa e l’ha pure invitata per farle vedere dove viveva, ma lei non ha mai accettato l’invito, a quanto pare!

“La nostra storia era in crisi da tempo e il primo gennaio le ho detto che avrei trovato una sistemazione per l’insostenibilità della convivenza. La separazione è avvenuta di comune accordo”, ha sottolineato l’uomo nel corso della sua intervista per Fanpage.it. Poco dopo poi ha aggiunto: “Una volta trasferito l’ho invitata più volte a vedere la mia nuova casa per capire dove e come stavo, ma non ho mai avuto il piacere. Arrivata l’estate ha saputo direttamente da me che stavo frequentando un’altra persona e che ero innamorato”. Dunque lei non avrebbe saputo dal Web del suo nuovo amore, come invece lei ha dichiarato a Gente.

Ma in ogni caso Stefano ha voluto fare una piccola ammissione: “Dai Social ha saputo solo della gravidanza, della quale non si è congratulata”. Infine l’ex le ha chiesto di non menzionarlo più nel corso di sue ospitate televisive o di interviste: lui ora sta vivendo un momento felice e non vuole farselo rovinare da tutto questo chiacchiericcio!