Lando Buzzanca, il figlio racconta gli ultimi istanti: “Credo mi abbia…” | Valle di lacrime

Lando Buzzanca e stavo uno degli attori più amati del mondo dello spettacolo italiano, in quanto ha avuto una carriera di ben 63 anni. Purtroppo si è spento il 18 dicembre 2022 e il figlio Massimiliano ha voluto parlare degli ultimi momenti di vita.

Nato il 24 agosto 1935 e morto qualche giorno fa, Gerlando Lando Buzzanca è stato un attore teatrale, televisivo e cinematografico. All’età di 16 anni ha lasciato Palermo per trasferirsi a Roma con lo scopo di studiare per diventare attore. Ha avuto modo di farsi conoscere debuttando nel film Divorzio all’italiana di Pietro Germi. Negli anni 80 ha riscosso un grande successo nel film James Tont dove in chiave ironica indossava i panni di James Bond. Negli anni 80 si è concentrato sul teatro e sul piccolo schermo.

Per quanto riguarda la vita privata è stato sposato con una donna di nome Lucia, la quale è andata via nel 2013. L’attore non ha mai accettato l’addio, quindi ha vissuto un periodo di forte depressione. Per fortuna ha ripreso in mano la sua vita accanto a una donna più giovane e nel 2016 ha partecipato al programma Ballando con le stelle. Successivamente è stato con un’attrice di nome Francesca Della Valle. Qualche ora fa è morto nel Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Un dolore straziante che il figlio ha voluto condividere con coloro che hanno seguito il padre fin dai suoi primi passi nel mondo dello spettacolo italiano.

“Sono arrivato tardi”

“Si è spento serenamente intorno alle 14. Ieri ero venuto a trovarlo e credo mi abbia riconosciuto perché si voleva alzare. L’ho convinto a rimanere a letto. Certo, le sue condizioni non erano delle migliori, ma speravo che almeno questo Natale lo passasse con noi. Quando mi hanno avvisato per dirmi che era peggiorato, stavo uscendo da casa per andare a trovarlo, ma sono arrivato tardi”, ecco cosa ha detto il figlio Massimiliano.

Un incidente domestico fatale

Nel 2021 Buzzanca è caduto tra le mura domestiche ed è stato soccorso dalla domestica che lo ha trovato il giorno dopo privo di sensi. È stato subito portato in ospedale e sembrava che si fosse ripreso, ma il tutto si è complicato il 27 dicembre dello stesso anno quando le sue condizioni di salute si sono aggravate.

Negli ultimi mesi di vita ha sofferto di demenza senile e ora ciò che pativa è solo lontano ricordo. Adesso si trova sicuramente in un posto migliore. In tanti si sono riuniti attorno alla famiglia.