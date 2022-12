Tomaso Trussardi, nella sua vita una nuova ‘fiamma’: giovanissima e tutta curve

Tomaso Trussardi, l’affascinante e giovane imprenditore, nonché ex secondo marito della splendida Michelle Hunziker, ha trovato una nuova lei che gli fa battere forte forte il cuore? Chi è la fortunata? Fa forse parte del vasto mondo dello Spettacolo? E intanto le sue fan sognano ad occhi aperti…

Possiamo dire, e pure assai a buona ragione, che si tratta di una giovanissima e pure dotata delle classiche curve poste al punto giusto che sono il sogno di ogni uomo che rispetti, dunque anche di lui. Ma come si chiama? Dove si sono conosciuti? Dunque non ama più la sua celebre ex?

Soltanto qualche settimana fa si era iniziato a vociferare e poi a parlare sempre più a spron battuto di un possibile ritorno di fiamma tra di lui e la prima moglie di Eros Ramazzotti. Erano usciti in primis scatti rubati che dimostravano una certa complicità tra i due poi anche lui aveva deciso di pubblicare alcune foto che ritraevano Michelle in compagnia del loro cane Odino e che facevano intendere che fossero insieme in quel momento.

Pure gli amici, tra cui Vittorio Feltri, direttore di Libero, nonché grande amico della famiglia Trussardi in toto e suo testimone di nozze, aveva parlato di questa possibilità, che poi è purtroppo sfumata. Loro non sono tornati a essere una coppia ma rimarranno comunque legati dal fatto che hanno due meravigliose bimbe in comune quali Sole e Celeste che sono entrambe ancora tanto piccine.

Lei poi, dopo la fine del suo secondo matrimonio, e della liason tardo primaverile ed estiva con il sensuale e bellissimo medico Giovanni Angelini, che si è conclusa una volta che è tornata dalle vacanze, è di nuovo single. Ma lui, il suo ex maritino non ha nessuna altra donna al suo fianco nemmeno ora che ha capito che con lei non c’è più niente da fare da quel punto di vista?

Lui è davvero pazzo di lei, è giovane e dotata di magnifiche curve…

A quanto pare ora come ora ci sarebbe una tutta curve assai giovane che gli ha fatto perdere letteralmente la testa in men che non si dica! E’ audace, grintosa e sa decisamente il fatto suo. Ha carattere e sa come farsi rispettare. Il suo nome? McLaren 720S che vale la bellezza di 265 mila euro! Ma se questa è quella più recente che l’uomo ha acquistato vi garantiamo che ne possiede anche altre di macchine che ama guidare.

Non per nulla Tomaso è un grande appassionato di motori dei quali se ne intende e pure alla grande. Tra l’altro ha anche lavorato in un ruolo di prestigio per la rivista Motori di Libero e svolto il ruolo di giudice nel programma tramesso da Sky Project Runway Italia. Inoltre spesso lo vediamo seguire con interesse le gare di Formula Uno.

Tuttavia l’uomo di recente si è mostrato sui Social tramite un bel video in compagnia di un’altra supercar, ovvero una meravigliosa Porsche Super Classic che è un modello super limitato. Costa tantissimo, ovvero 291 euro. E di lei lui ne va ben orgoglioso.