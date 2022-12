William ritorna dall’ex storica: sgarbo senza precedenti alla moglie

Le dinamiche della famiglia reale inglese da sempre appassionano non solo i sudditi, ma l’intera popolazione mondiale. La curiosità è aumentata soprattutto in seguito alla messa in onda su Netflix del docu-film ad opera del Principe Harry e Meghan Markle. Tuttavia nelle ultime ore al centro dell’attenzione c’è il primogenito del Re Carlo III perché si è rivisto con un’ex fiamma. E Kate Middleton? Andiamo a scoprire i dettagli.

William e Kate sono convolati a nozze il 29 aprile 2011 e sono diventati genitori di George, Charlotte e Louis. Spesso sono costretti a lasciarli in mani sicure per andare in giro per il mondo per scopi di beneficenza e solidarietà. È impossibile non amarli. Tuttavia in queste ore il Principe sì è concesso una vacanza da single per raggiungere una persona che ha fatto parte della sua vita in passato prima di conoscere Kate.

Ha conosciuto questa donna nel Gloucestershire, al Beaufort Polo Club, nel 2000. Successivamente è andato all’università dove in un secondo momento ha incrociato lo sguardo di colei che lo ha reso padre di tre splendidi bambini. A prescindere dalle strade che si sono separate, non hanno perso i contatti al punto tale che lui è volato da lei senza la moglie. Aria di crisi? In realtà non è come sembra.

Al matrimonio della ex storica

Lei è Rose Farcuhar ed è stata la prima fidanzata del Principe William. E’ la figlia di Ian Farcuhar, ovvero l’ex scudiero della Regina Elisabetta II. Nonostante la loro storia d’amore sia stata breve, sono rimasti in buoni rapporti. Infatti il Principe si è recato al suo matrimonio presentandosi nella Chiesa di Saint Mary the Virgin a Tetbury, nel Gloucester. Rose è convolata a nozze con il veterinario George Gemmel, noto per essere figliastro di Sir Charles Williams, un pezzo grosso delle Barbados.

Curiosità sul giorno del matrimonio

Rose ha 39 anni e non tutti sanno che è comparsa nel programma televisivo canoro The Voice nel 2016. Ha stregato tutti quando è entrata in chiesa con un abito bianco di seta e un mantello di pelliccia. Secondo fonti attendibili pare che l’auto noleggiata abbia avuto un guasto lungo il percorso, ma c’è stato subito un rimedio: lei e suo padre hanno optato per un Audi.

Il matrimonio, celebrato qualche giorno fa, non ha riservato altri colpi di scena nell’arco della giornata. Dopo i saluti gli sposi si sono allontanati sul retro di una Land Rover trasandata. Il Principe, dunque, è tornato dalla sua amata famiglia.