Belen Rodriguez, finalmente esce allo scoperto: “Non mi piace dare brutte notizie ma…”

La splendida showgirl argentina, considerata una vera e propria diva nel nostro Paese, è da poco uscita allo scoperto, parlando a cuore aperto ai suoi numerosissimi fan sui Social, dando una notizia per niente positiva e che lei avrebbe anche voluto evitare di dare ma che poi- alla fine- ha deciso di rendere manifesta per non nascondere la verità.

Siamo avvezzi a vedere la moglie di Stefano De Martino bella e sorridente più che mai, oltre che assai spumeggiante sia sul Web che in TV, ma ora ci è apparsa decisamente molto diversa sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram ove, quando chiaramente gli impegni sia di lavoro sia privati lo permettono, ama mantenere un contatto pressoché costante con i suoi sostenitori. Ma che cosa è successo? Il racconto dei fatti…

Per un po’ di tempo la donna non si è fatta molto vedere sui Social e ciò ha fatto preoccupare- e nemmeno poco- il grande pubblico che letteralmente la adora per la sua ragguardevole bellezza ed eccellente fisicità ma anche per la sua innata simpatia e la sua parlantina decisamente sciolta. Belen con il passare del tempo ha dimostrato di non essere solo bella ma anche brava e ciò le ha permesso di diventare una professionista molto affermata e stimata anche dai colleghi.

Anche Giulia Stabile, star di Amici e mascotte di Tu Sì Que Vales, ha parlato benissimo di lei, sostenendo che sia una donna speciale e che con lei si è comportata sempre in maniera affettuosa e materna. Inoltre Maria De Filippi, e stiamo parlando di una delle vere signore della Tv italiana, la stima tantissimo.

E che dire sul fonte privato? Che va tutto assolutamente a gonfie vele dal momento che lei e il suo Stefano sono ancora innamoratissimi e che- secondo molti- potrebbero anche pensare in maniera reale e concreta di allargare la famiglia con l’arrivo di un fratellino per Santiago che gode già della compagnia della piccola Luna Marì, che è nata dalla precedente relazione della sua mamma con Antonino Spinalbese. Ed è proprio in compagnia della sua bimba che l’artista è apparsa in un recente scatto Social dove ha lasciato l’annuncio che ha lasciato tutti quanti a bocca aperta…

E’ malaticcia, ha preso l’australiana!

Anche le dive si ammalano! Eh sì, pure la Rodriguez ha preso l’influenza nella sua variante australiana della quale si sta parlando moltissimo praticamente ovunque. Ne aveva parlato qualche giorno fa, sempre sui Social, anche la splendida Simona Ventura, che poi era riuscita a guarire in pochi giorni. Ma così non è stato per Belen che, dopo sei- sette giorni che se ne è stata a letto dal momento che non riusciva praticamente ad alzarsi, è ancora malaticcia. E infatti è apparsa nella foto insieme alla sua adorata Luna Marì con il naso rosso per via della raffreddore che ha anche preso la sua bimba.

A quanto pare la donna non ha voluto saperne di prendere l’antibiotico, almeno inizialmente. Lo aveva già preso soltanto qualche giorno prima dopo che era andata dal dentista e non voleva replicare. Ma quando la tosse si è fatta sentire troppo forte ha dovuto cedere! ” Circa tre settimane fa, avevo già preso l’antibiotico perché son dovuta andare dal dentista e pensavo che la tosse mi passasse in fretta”, ha svelato la showgirl.

Ma, come abbiamo già poco fa giustamente accennato, alla fine ha capito che così non poteva andare avanti dal momento che stava ancora molto male. E infatti poco dopo ha raccontato: “Finché non ho preso l’antibiotico qualche giorno fa non sono riuscita ad alzarmi dal divano. Ecco perché la mia assenza su Instagram. Ora sto un pochino meglio“.