Ma avete capito chi è Mimma, la compagna di Attilio Romita? La conoscete tutti

Attilio Romita è un concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip. Si è messo in gioco fin dal primo giorno ed è riuscito a integrarsi con un gruppo composto perlopiù da giovani. Purtroppo non sta vivendo bei momenti per via della fidanzata Mimma Fusco che ha preso una decisione inerente alla loro relazione. Ma sapete davvero chi è? Andiamo a scoprirlo.

Attilio Romita nella casa ha avuto qualche volta un comportamento alquanto discutibile nei confronti di alcune donna. Nel gioco della bottiglia, per esempio, non si è negato al pegno di baciare Giaele De Donà. Poi in una diretta Alfonso Signorini gli ha mostrato una lettere scritta da lei in cui era stato invitato a rispettare il loro rapporto. Poi le cose sono peggiorate con l’ingresso di Sarah Altobello.

Quest’ultima ha sempre mostrato grande ammirazione per Attilio, ma ultimamente si sono avvicinati. Ragion per cui Mimma ha deciso di non accoglierlo a casa quando la sua esperienza nel reality terminerà. Nella Mystery Room Signorini lo ha messo al corrente di ciò con una lettera: “Vorrei che i riflettori tornassero a spegnersi su di me. Non mi sono sentita rispettata come donna e come compagna dagli atteggiamenti di Attilio. Mi sono mancate tutta una serie di premure nei miei confronti che credevo di meritare. Attilio, quando uscirai dal Grande Fratello ti invito a non ritornare”. Anche se contro la sua volontà, inevitabilmente ha catturato l’attenzione del pubblico.

Curiosità su Mimma Fusco

Mimma è un’imprenditrice di Bari e ha 55 anni, alla quale Attilio è legato dal 2015. Si sono conosciuti quando lui lavorava come caporedattore per un giornale e da allora sono inseparabili. Lui si è sempre rifiutato di convolare a nozze, dunque ha proposto la convivenza. Nella vita la donna si occupa della gestione della ditta Puglia Solutions che si occupa di sanificazione e disinfestazione. Non si sa molto su di lei, in quanto ha i profili social privati. Pare che abbia un figlio di nome Roberto, nato da una relazione precedente.

“Dovrò rivolgermi anche io ad un avvocato”

“Immagino però che sarà difficile restare insieme, perché se questo è il suo modo di esprimersi non vedo molti margini. Evidentemente non era vero amore. La prima telefonata che farò appena uscito dal Gf? Sarà al mio legale”, la risposta di Attilio nella diretta del 17 novembre non si è fatta attendere.

La maggior parte dei telespettatori sostiene che Attilio non si è reso conto della gravità della situazione, dato che spesso ha assunto un comportamento scorretto. Ci saranno degli sviluppi nella vicenda? Per scoprirlo non ci resta che attendere.