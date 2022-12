Iva Zanicchi, cosa le ha detto Lando Buzzanca prima di morire: le ultime parole

Alla fine Lando non ce l’ha fatta e ci ha lasciato. Grande il dolore da parte dei suoi cari, dei suoi fan, compresi quelli della prima ora, e dei colleghi. E fra di loro c’è anche la camaleontica Iva Zanicchi, ora in forza a Ballando Con Le Stelle dove è anche stata criticata per il racconto di barzellette a doppio senso e un po’ troppo spinte. Ma ora i riflettori sono puntati su di lei non per questo motivo ma per il suo ricordo, assai speciale, dell’ amico e del collega.

Hanno lavorato insieme, si stimavano e si volevano davvero bene Buzzanca e la Zanicchi. E lei, in nome della sua grande schiettezza, ha voluto raccontare senza filtri alla Stampa di alcuni momenti che ha passato insieme a lui, sul set. E sono lacrime per tutti!

Non è certamente facile pensare che una persona a noi cara non c’è più ma quel che ci rimane, ovvero i ricordi, sono qualcosa di unico e assolutamente irripetibile che nessuno potrà mai rubarci. E lo sa bene pure la mitica Iva, donna dalle mille risorse, nonché artista immensa, che nel corso della sua vita si è rimboccata le maniche per intraprendere tante vite lavorative.

Conduttrice, attrice, cantante, scrittrice e politica, la donna ha svolto tante mansioni e ancora oggi è sulla cresta dell’ onda. Ultimamente è poi stata alla Corte di Milly Carlucci in qualità di concorrente del suo programma danzereccio del sabato sera di RAI 1. Ma ora ha voluto prendersi un momento per raccontare gli ultimi momenti che ha trascorso vicino al mitico Lando…

Sono parole schiette e sincere, dove lei ha deciso di svelare il lato sia umano che professionale dell’ uomo con il quale ha avuto sia il piacere che l’onore di lavorare nell’ ultima pellicola cinematografica, intitolata W gli sposi, alla quale ha lavorato e che è uscito nella sale nel 2019.

Il suo ricordo dello stimato collega

” Ricordo che, quando ho saputo di questo film sono andata a casa di Lando per dare una mano a questo regista italo- americano, che non conosceva nessuno, e che voleva Lando per il ruolo di un prete“, ha svelato in primis l’artista ad Adnkronos per poi tosto aggiungere: ” Lui è stato carinissimo, non stava benissimo ma quando abbiamo girato per una settimana in un quartiere di Roma, appena il regista diceva ciack, si rianimava e ridiventava il Lando giovane, forte: è il miracolo degli attori, di tutti i grandi attori”.

Chiaramente queste parole hanno fatto immediatamente intendere quanto grande sia stata la stima della Zanicchi nei confronti del suo compianto collega. Ma che cosa ha rivelato del loro incontro? ” E’ stato un incontro molto carino e molto umano. Abbiamo parlato tanto di quello che avrebbe voluto fare ancora in TV. Era ancora pieno di vita e di voglia di fare. Poi credo che abbia avuto un crollo…”

E oggi a lei rimane uno splendido ricordo di lui, di un uomo simpatico, oltre di un immenso artista che è riuscito a entrare nel cuore di tutti per via del suo innato talento ma anche per la sua assai ragguardevole umanità.