Pier Silvio Berlusconi ha preso la sua decisione: stop forzato per l’amata conduttrice

L’affascinante AD delle Reti Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha ormai preso da diversi giorni a questa parte la sua decisione. Ci ha pensato bene e pure a lungo dal momento che non era qualcosa da decidere su due piedi e da prendere alla leggera, ma ora la notizia è certa e non si può più tornare indietro: per la nota conduttrice è in arrivo lo stop. I telespettatori sono preoccupati e in rivolta.

Ormai è un dato di fatto e i suoi fan, che sono ancora molto numerosi, e che adorano seguirla sia sul Piccolo Schermo che sui Social, dove per altro lei è da sempre molto attiva, devono farsene necessariamente una ragione. Lei ora è via da Canale 5, anche se…

Non è di certo facile lavorare ad alti livelli e mantenere il classico sangue freddo in ogni momento, nonché fare scelte che possono risultare persino impopolari, anche perché se poi il grande pubblico si arrabbia può decidere di non puntare più sulla nostra realtà soprattutto perché oggi come oggi la scelta, nonché la concorrenza, non manca!

E non stiamo parlando solo della classica Tv in chiaro ma anche di tutte le numerose piattaforme di streaming che pullulano come funghi e come ormai spopolano letteralmente nelle case degli italiani. Ergo è importante offrire loro un palinsesto ricco, vario e accattivante al fine di scegliere comunque la nostra azienda per trascorrere del tempo in tranquillità o per informarsi su ciò che accade in Italia e nel mondo.

Ecco perché Pier Silvio Berlusconi ha deciso di pensarci molto bene prima di arrivare a dire che lei, la bellissima e bravissima conduttrice, una tra le più amate in assoluto della sua Azienda, non sarà in video per un po’ di tempo. Ma avete capito di chi stiamo parlando? Sì, è proprio lei…

Stop per l’amatissima conduttrice, i fan con il cuore a pezzi

Stiamo parlando della splendida Barbara D’Urso che oggi è attiva più che mai anche a Teatro che rimane il suo immenso e infinito amore. Ad annunciare lo stop della sua storica trasmissione Pomeriggio Cinque è stata la stessa Carmelita che sul finire dell’ultima puntata ha svelato: ” Ci vediamo in diretta con Pomeriggio Cinque esattamente lunedì 9 gennaio 2023″, e nel farlo ha anche rivolto gli auguri di Natale ai suoi numerosi telespettatori, che si sentiranno un po’ soli senza di lei.

Dunque l’artista campana, che ha lasciato momentaneamente il palinsesto di Canale 5 a partire da lunedì 19 dicembre, per il grande dispiacere dei suoi sostenitori, per qualche settimana non ci farà compagnia il tardo pomeriggio sul Piccolo Schermo, ma in ogni caso continuerà di sicuro a farlo almeno sui Social, dove ci delizia sempre con tanti scatti dove emerge la sua grande bellezza e la sua lampante simpatia.

E ovviamente non mancherà di farci sentire la sua vicinanza e di mostrarci come proseguiranno le sue vacanze natalizie, oltre che di farci glia auguri, magari anche con il caricamento di qualche bella Storia e di qualche video. I suoi followers non vedono l’ora!