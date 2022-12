Mara Venier si mostra così: purtroppo anche lei è stata colpita come tanti italiani

La meravigliosa conduttrice veneta, tra le più amate in assoluto dagli italiani di ogni età, ha dato un triste annuncio da poche, pochissime ore sui Social, in particolare sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, tramite una Storia che è diventata in men che non si dica virale. Non l’abbiamo mai vista così!

I suoi fan, che sono sempre più numerosi, si sono subitaneamente allarmati come, aprendo la sua Storia, appena caricata, hanno notato come è messa la donna. Si è fatta da sola un video, decisamente casalingo, dove completamente struccata e con i capelli non freschi di piega, parla ai suoi followers.

Gli italiani sono ormai avvezzi da tempo a vedere la signora della domenica in mise casalinghe, tutta intenta a fare i mestiere o a cucinare nel suo splendido attico, sito nella Capitale, che può anche contare su una vista mozzafiato sulla Città Eterna. Lei poi ci mostra con grande generosità la sua dimora non solo tramite scatti ma anche video, sovente con la complicità dell’adorato marito Nicola Carraro.

Inoltre anche durante le sue vacanze estive, ove la meta prediletta è sovente Santo Domingo, dove la coppia possiede una casa da Mille e Una Notte, non si fa alcun problema a mostrarsi spettinata, magari con i capelli mossi dal vento, e con indosso occhialoni da sole e un bel pareo colorato, indossato come se fosse un prendisole.

Ma- del resto- lei anche così e senza nemmeno un tocco di mascara o un filo di rossetto, è sempre bellissima. Anche perché il suo sorriso, che è luminoso e che proviene dal cuore, è il suo migliore biglietto da visita, che le ha permesso, nel corso del tempo, di conquistare il grande pubblico che la trova una conduttrice ricca di talento.

L’annuncio che rattrista i fan…

Ma ora la donna ha spaventato tutti quanti sostenendo di non stare bene. In poche parole ha un brutto raffreddore e tanta tosse. E anche quando parla ai suoi fan, tramite un video caricato su una Storia sul suo- a dir poco- seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, non smette di soffiarsi il naso con dei fazzolettini di carta.

A quanto pare Mara ha preso l’influenza, ma non sappiamo se si tratti dell’australiana o meno che tra i vip ha già colpito la splendida Belen Rodriguez che è ancora malaticcia e la mitica Simona Ventura che, dopo tre giorni in cui è stata molto male, si è ripresa, come ha raccontato la stessa sui Social facendo così tirare un bel sospiro di sollievo ai suoi fan.

Zia Mara per il momento non ha voluto dirci di più, ergo i suoi sostenitori sono molto preoccupati dal momento che vorrebbero sapere quali siano ora le sue reali condizioni di salute. Non resta dunque che attendere le prossime ore per cercare di saperne di più…