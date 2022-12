E’ sempre mezzogiorno, cosa accade veramente durante la pubblicità: la verità svelata dalla Clerici

Antonella Clerici è ancora oggi una delle conduttrici più amate dell’ Azienda di Viale Mazzini dagli italiani di ogni età non solo in nome della sua immensa professionalità ma anche della sua innata simpatia. Tuttavia la donna è anche una persona molto schietta e sincera e così ha svelato ai suoi telespettatori, decisamente assai numerosi, che cosa realmente accade in studio durante la pubblicità.

E per farlo Antonellina, come amano chiamarla in segno di lampante affetto i suoi sostenitori, ha deciso di utilizzare il suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, da lei magistralmente gestito, dove ama mantenere un filo diretto, oltre che pressoché costante, con i suoi followers.

In particolare ha deciso di mostrare in una serie di Stories, tramite alcuni scatti, alcuni momenti di pausa, mentre sullo schermo è stato tramesso uno spot. Ovviamente si sa che quei momenti di pausa sono doverosi per darsi una sistemata, magari chiedendo una mano al trucco e parrucco, o per bere un bicchiere d’acqua. Ma lei ci ha voluto mostrare anche altro…

E se lo ha fatto è anche in nome del suo vivo e reale desiderio di farci entrare maggiormente nel suo mondo lavorativo oltre che in quello dove abita da tempo ovvero nella sua magnifica casa nel bosco, dove risiede con la sua adorata figlia Malle, i suoi cani e il compagno Vittorio Garrone con il quale l’amore va davvero a gonfie vele, anche se di matrimonio non se ne parla.

Ma, nonostante ciò, i suoi fan, compresi chiaramente quelli della prima ora, sono al settimo cielo per lei anche perché la vedono in forma, serena e appagata sotto ogni punto di vista, il che è un aspetto importantissimo per una persona, al di là che sia famosa o meno. E lei anche per ringraziarli ha voluto svelargli il dietro le quinte del suo seguitissimo programma culinario…

Cosa accade durante la pubblicità, ce lo dice lei!

In poche parole, lei durante i momenti di pausa, prende un po’ il fiato e parla con gli autori e gli assistenti di studio del più e del meno oltre che della puntata in onda. Si scambiano battute e sorrisi, ci si rilassa un attimo ma senza mai e poi mai perdere la concentrazione al fine di non fare errori quando poi si ricomincia ad apparire in video.

Anche i suoi più fidati collaboratori, nonché i suoi amici chef, ne approfittano per prendere un attimo fiato e chiacchierare amabilmente tra di loro o sgranchirsi per qualche istante le gambe, ma senza eccedere dal momento che lo spazio dedicato alla pubblicità non è mai molto lungo ed è sempre annunciato da una grafica, davvero deliziosa.

Sovente in quel istante vediamo inquadrata da sola la meravigliosa Antonella e questo è anche da etichettare come un abile escamotage da mettere in atto quando gli altri dello staff- magari- non hanno ancora raggiunto il loro posto o quando in studio non si è ancora sistemato tutto quanto a dovere. Del resto è proprio questo ” il bello della diretta”.