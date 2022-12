Tommaso Stanzani spiazza tutti: ridotto così sulla ‘scena del crimine”

Tommaso Stanzani è noto per essere stato uno degli allievi di ballo della scuola di Amici di Maria De Filippi. Anche se non ha ottenuto la coppa della vittoria, ha pur sempre raggiunto una popolarità tale da essere seguito soprattutto sui social. Proprio nelle ultime ore ha pubblicato una foto che ha mandato il web letteralmente in tilt. Ecco il motivo di tanto entusiasmo.

Fin dal primo giorno Tommaso è entrato nel cuore dei telespettatori del talent show più famoso della Mediaset. La maestra Alessandra Celentano ha sempre avuto un’ottima considerazione delle sue doti artistiche. In realtà ha dedicato anima e corpo al pattinaggio per poi focalizzarsi sulla danza e in tre anni ha acquisito una tecnica pazzesca. Purtroppo durante una delle prime puntate della fase del Serale è stato costretto a salutare i compagni d’avventura in seguito a un’eliminazione sofferta.

Nonostante tutto è ancora oggi molto seguito su Instagram. Fino a qualche mese fa ha fatto sognare con la sua storia d’amore con Tommaso Zorzi, vincitore di un’edizione del Grande Fratello Vip e affermato influencer. Non è chiaro perché si siano lasciati. Fatto sta che adesso hanno preso strade completamente diverse. Tommaso, essendo un personaggio pubblico, tende a condividere tanto della sua quotidianità. Non ha fatto eccezione stavolta e ciò che ha pubblicato ha lasciato a bocca aperta.

“Crime scene”

Qualche ora fa sul suo profilo Instagram Tommaso ha pubblicato una foto con un effetto sfocato, ma nonostante tutto ogni singolo dettaglio non è passato inosservato. Si mostra a dorso nudo e si copre gli occhi con le mani. Ha solo delle fasce con la scritta Crime scene e Caution. In effetti a tutto c’è una spiegazione: è vestito così per Instarai 2. Sicuramente sarà un’altra esperienza professionale da inserire nel suo curriculum.

Una valanga di complimenti per Tommaso

“Oggi, tutti Sherlock Holmes pronti ad analizzare la scena del delitto”, “Sei pazzesco Tommy unico e tutto il resto scompare!!!”, “Fisico da urlo, grande Tommy sei unico raro e puro” e tanto altro ancora si può leggere nei commenti del post. Ciò dimostra che è amatissimo sia da grandi che piccini.

Tempo fa aveva condiviso un altro post (l’8 dicembre 2022 per esattezza) per lanciare un messaggio importante e anche in quel caso ha ottenuto molti consensi: “Le malattie sessualmente trasmissibili sono tante e troppo spesso sottovalutate. Per questo ho aderito alla campagna di SKYN by Akuel #regalibrutti per riportare in luce un tema importantissimo, quello della protezione. Fatevi un regalo ‘utile’, proteggetevi”.