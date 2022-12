Ilary Blasi dopo il divorzio è ‘ridotta’ così | Il web scioccato: “Ma guarda te come si è combinata”

Che cosa sta accadendo alla splendida Ilary Blasi? La conduttrice romana, amatissima dal grande pubblico, sta vivendo un momento magico accanto al suo nuovo amore ma nel contempo sta affrontando con tanto di carte bollate la fine del suo matrimonio con Francesco Totti che è praticamente sulla bocca di tutti. E certamente lo stress si sta facendo sentire!

Una separazione e soprattutto un divorzio non sono mai piacevoli da affrontare, soprattutto se il matrimonio è stato lungo e se ci sono pure stati dei figli, tre per l’esattezza in questo caso. Inoltre il fatto di essere entrambe due persone molto famose e costantemente sulla cresta dell’onda non aiuta di certo.

Ok, lei si è rifatta una vita dal punto di vista sentimentale, visto che da diverse settimane a questa parte è felice accanto all’affascinante imprenditore tedesco Bastian, e ormai i due non si nascondono più, mentre l’ex Capitano della Roma da tempo ha una storia importante con la bellissima Noemi Bocchi con la quale ha preso casa, ma in ogni caso occuparsi di un addio non è qualcosa di facile da affrontare e da digerire.

Ovviamente il fatto che siano entrambi felicemente accompagnati potrà essere di aiuto ma in ogni caso non si sta parlando di una passeggiata di salute. E nel corso dell’estate lei era apparsa sui Social, in particolare su Instagram, dedita soprattutto ai figli e a se stessa, tra vacanze al mare e gite in montagna.

In alcuni scatti era apparsa in gran forma, mentre in alcuni decisamente stanca e profondamente provata. Poi è riapparsa solare e al top, con una nuova splendida luce negli occhi, insieme a Bastian, per l’immensa gioia dei suoi sostenitori che sono stati assai felici di appurare che il suo cuore avesse ricominciato a battere forte per un nuovo amore. Ma ora una nuova foto apparsa sul Web ha preoccupato- e non poco- i suoi fan…

Struccata e spettinata, ecco come si è mostrata Ilary, irriconoscibile!

In essa la donna appare completamente struccata e con i capelli non freschi di piega e nemmeno di tinta visto che la ricrescita scura è ben in evidenza. Li ha raccolti in una coda e ha lo sguardo spento. Ha il viso tirato e l’espressione alquanto stravolta. Non sorride alla camera, eppure sa di essere immortalata dal momento che ha accettato di fare una foto con un suo ammiratore che è invece radioso e bello sorridente. E c’è chi si è molto rammaricato nel vederla così, scrivendo commenti assai coloriti.

Ma il fatto che lei abbia comunque accettato di farsi ritrarre così significa che non si fa alcun problema a far emergere il fatto che anche una donna di mondo e dello Spettacolo come lei è una di noi. Una che può non avere voglia la mattina di truccarsi o di correre dal parrucchiere, prima di presentarsi in un luogo pubblico, come può essere un parcheggio.

E ciò ha fatto breccia nel cuore di molti, soprattutto quelli più sensibili, che hanno intuito tutta quanta la sua umanità: lei si sta rifacendo una vita sì, ma non dimentica comunque il passato e la fine di un matrimonio nel quale lei ci aveva creduto con tutta se stessa e vederlo sgretolarsi sotto i suoi occhi è stata di certo una vera e propria mazzata per lei.