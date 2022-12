Raoul Bova, beccato insieme alla madre dei suoi figli (e non è Rocio): famiglia ricongiunta

Raoul Bova è uno degli attori più amati del mondo dello spettacolo italiano e il merito non è solo del suo fascino, ma anche del suo innato talento davanti alle telecamere. In questi giorni è stato visto in compagnia di un’altra donna e non si tratta di Rocio Munoz Morales. Lei è Chiara Giordano, ovvero l’ex moglie. Cosa sta succedendo? Andiamo a scoprirlo.

Nato a Roma il 14 agosto 1971, Raoul Bova ha dedicato parte della sua vita al nuoto. Infatti a 16 anni è diventato campione locale nei 100 m dorso e ha portato avanti questa passione al punto tale da realizzare delle fiction concentrate su questo sport. Il debutto in televisione è avvenuto nel ruolo di protagonista del film Piccolo grande amore del 1993. Nel suo curriculum ci sono anche collaborazioni con set cinematografici americani: Under the tuscan sun, Alien vs predator e The tourist.

Per quanto riguarda la vita privata nel 2013 sul set di Immaturi – Il viaggio ha conosciuto l’attrice Rocio Morales, colei che lo ha reso padre di due splendide bambine: Luna e Alma. In realtà l’attore ha avuto Alessandro Leon e Francesco da Chiara Giordano, ovvero la prima moglie. In questi giorni sono stati visti insieme e ciò non ha fatto altro che scatenare la curiosità dei fan. Ecco il motivo del loro incontro.

Un momento importante per i due ex coniugi

Chiara Giordano è convolata a nozze con il bellissimo attore nel 2000 e dopo 13 anni d’amore hanno deciso di separarsi. Lui è subito uscita allo scoperto con Rocio mentre lei ha ritrovato in un secondo momento l’amore. Adesso è legata sentimentalmente al ballerino e coreografo Andrea Evangelista, conosciuto grazie alla passione per la danza che la donna ha deciso di coltivare dopo essersi dedicata anima e corpo ai figli.

“Sono fiero di te”

Ha incontrato l’ex marito semplicemente perché il primogenito Alessandro Leon si è laureato. “Hai raggiunto un grande traguardo. Sono fiero di te”, ecco cosa ha scritto sui social il padre. Lo stesso ha fatto Chiara Giordano scrivendo semplicemente “il regalo di natale più bello”.

Dopo la discussione della tesi il ragazzo ha festeggiato con gli amici e con i parenti in un noto ristorante di capoluogo lombardo, quello dello chef Filippo La Mantia. Sono state condivise tante storie su Instagram e Chiara Giordano ha indossato una giacca e un top bianco mentre Bova ha scelto il black elegante con giacca in pelle. La festa per fortuna è andata a buon fine, dopodiché i due ex coniugi sono tornati dai rispettivi partner.