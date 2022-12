Harry e Meghan dettano legge: spietata condizione per la Royal Family

Le pecore nere della mitica e chiacchieratissima Royal Family dettano legge. Eh sì, avete capito bene: Harry e la sua Meghan non ci stanno più a farsi deridere e colpire da frasi o atteggiamenti poco carini nei loro confronti. Ne hanno le tasche piene e ora pretendono una condizione, decisamente spietata. Che cosa deciderà in merito Re Carlo?

Carlo è sì il nuovo sovrano d’Inghilterra ma è in primis il padre di Harry, il suo figlio secondogenito, nato durante il suo matrimonio con la compianta Lady D. Dunque come genitore che cosa si sentirà di rispondere a lui e alla sua nuora?

Si era anche parlato in tempi assai recenti di crisi di coppia per i due ma a quanto pare sono state solo le classiche chiacchiere di corridoio dal momento che i due sono più innamorati e agguerriti che mai. Se c’è davvero tanto attesa per l’autobiografia del Principe, che si preannuncia ricca di chicche a gogo e di veleni suoi suoi familiari, intanto possiamo goderci la docu- serie disponibile da diversi giorni su Netflix dove lui e la sua affascinante mogliettina non risparmiano critiche a Palazzo.

Si è anche parlato di razzismo nei confronti di Meghan e di altri atteggiamenti, fuori luogo e cattivelli, che la Famiglia Reale avrebbe assunto sia in tempi passati che ben più recenti nei confronti di entrambi. Anzi, pare che ora che Elisabetta non ci sia più, tutto questo sia pure peggiorato notevolmente, tant’è che Re Carlo gli ha tolto ancora altri privilegi.

Ma ora- udite udite- la situazione potrebbe di nuovo essere clamorosamente ribaltata dal momento che-a quanto pare- i due, stanchi di essere messi eccessivamente da parte, in favore di William e Kate, abbiano deciso di dettare loro ora le regole, puntando in particolar modo sull’orgoglio di Carlo. In che senso?

La condizione di Harry e Meghan, che cosa deciderà Carlo?

In poche parole se lui vuole che il figlio ribelle, insieme ovviamente alla sua affascinante consorte, sia presente al momento della sua incoronazione, che avverrà il 6 maggio 2023, lui, così come gli altri membri della Famiglia, dovrà necessariamente fare un bel passo indietro e chiedere scusa sia a lui che alla sua consorte per il male, davvero ingente, che hanno fatto a entrambi.

Chiaramente per lui è stato ben più duro accettare il distacco dalla sua famiglia d’origine, soprattutto dal fratello maggiore con il quale da adolescente ha sempre avuto un bel rapporto. Ma poi da quando William si è fidanzato e poi sposato con Kate e lui si è fatto la sua vita con Meghan, i due si sono allontanati e ora i loro rapporti sono decisamente molto tesi.

Inoltre anche le due donne non si vedono assolutamente di buon occhio e se la prima ha sempre goduto, a parte all’inizio, i favori della Stampa e della Famiglia Reale, lo stesso non si può dire di certo della seconda che- infatti- alla prima occasione ha chiesto al marito di andarsene non solo da Palazzo ma anche dall’ Inghilterra.