Addio assorbenti: ecco cosa si può utilizzare per risparmiare un sacco di soldi all’anno

Al giorno d’oggi ogni famiglia italiana cerca di risparmiare quando si tratta di riempire il carrello della spesa. Lo scopo è evitare inutili sprechi, quindi qualche rinuncia è sempre dietro l’angolo. Stesso discorso riguarda anche prodotti indispensabili per le donne, come tamponi e assorbenti. Ecco un consiglio utilissimo che potrebbe rivoluzionare il mondo femminile.

Gli assorbenti igienici sono indispensabili per le donne quando devono affrontare i giorni del ciclo mestruale. Quelli usa e getta sono stati realizzati in seguito a un’idea di Benjamin Franklin per aiutare i soldati feriti in battaglia. Solo in un secondo momento in America, precisamente nel 1888, furono realizzati quelli destinati alle donne. All’inizio venivano utilizzate delle bende ricavate dalla pasta di legno e i prezzi erano alti.

Per questo motivo si fabbricavano assorbenti con stracci di vestiti vecchi. Attualmente esistono svariati modelli: salvaslip, assorbenti da notte, assorbenti interni o tamponi. La capacità di assorbenza, la forma e la lunghezza variano in base alla fabbrica di produzione. Al supermercato ne troviamo di tutti tipi, ma è possibile risparmiare su un prodotto di vitale importanza per le donne? Ecco cosa ha proposto la Royal Institute of Technology di Stoccolma.

L’intimo sostenibile: la vera rivoluzione

Facendo un resoconto statistico si dice che tamponi o assorbenti, se usati con costanza, producono tra i 125 e 150 kg di rifiuti. Ci vogliono centinaia di anni per biodegradarsi e ciò non è per niente buono per l’ambiente che ci circonda. Per questo motivo da Stoccolma è partita una iniziativa, ovvero il Modibody. Fa parte della lingerie ecosostenibile il cui brand è stato fondato da Kristy Chong.

“Nessuno dovrebbe vergognarsi”

Si tratta di un’imprenditrice che ha avuto questa brillante idea quando è nato il secondo figlio. In seguito al parto ha sofferto di perdite vaginali e così ha inventato degli slip che sostituiscono del tutto tamponi e assorbenti. Sono realizzati con tessuti tecnologici e con fibre antimicrobiche e allo stesso tempo traspiranti. La fodera è antimacchia ed è solo di 3 mm. Possono essere utilizzate per ben 24 ore per essere poi lavate e utilizzate fino a due anni.

“Apriamo il dialogo, parliamo di argomenti che tradizionalmente sarebbero tabù e autorizziamo le donne a parlare di ciclo, incontinenza e sudore. Nessuno dovrebbe vergognarsi quando si tratta del proprio corpo. Il mio obiettivo? Continuare a migliorare la vita delle donne, che è anche il mio più grande successo”. Le parole di Kristy Chong hanno riscosso un grande successo.