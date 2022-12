“E’ incinta per la terza volta”: il bacio di Alberto di Monaco è sospetto

Charlene di Monaco non è più La Principessa Triste, epiteto che fu coniato tempo fa per la splendida e compianta Lady D. Oggi la donna è più bella, raggiante e luminosa che mai. Il motivo? La dolce attesa che- si sa- regala sempre una luce particolare negli occhi… Tutti gli indizi che fanno sognare ad occhi aperti i fan, compreso quel bacio in pubblico con il suo Principe…

Si è parlato più volte- e pure a spron battuto- di una forte crisi tra lei e il suo consorte ma mai nessuno dei due l’ha confermata, tantomeno lei che non è tanto incline a parlare con la Stampa e a lasciare interviste. Lui- dal canto suo- ha sempre difeso con le unghie e con i denti non solo la sua bellissima moglie delle varie accuse e il loro matrimonio che oggi va a gonfie vele. Non servono parole ma ci sono tante foto che lo attesterebbero…

Forse dei momenti duri e di tensione ci saranno anche stati, come in fin dei conti è assolutamente normale che sia all’interno di un matrimonio, soprattutto se si è entrambi molto famosi, e dopo il chiacchiericcio davvero forte che si è scagliato contro di loro a partire dallo scorso anno quando lei, a causa di alcuni seri problemi di salute, che oggi fortunatamente paiono solo un pallido ricordo, non è potuta rientrare per tanto tempo dal suo SudAfrica, il Gossip non li ha più mollati nemmeno per un secondo.

Si è iniziato poi a vociferare di tradimenti e di amanti anche da parte della Principessa e quando lei è tornata a Palazzo per un breve periodo per poi andare a farsi curare in una clinica esclusiva in Svizzera, trascorrendo le festività natalizie lontana da Monaco e dai suoi figli, i suoi sostenitori si sono seriamente preoccupati per lei: che cosa stava davvero succedendo alla donna? La sua unione con Alberto era andata forse in frantumi?

Poi è ritornata alla base ma è apparsa spenta e ancora profondamente stanca. E’ apparsa anche accanto a lui in alcune occasioni ufficiali ma non nel corso delle vacanze estive che lui ha trascorso con i gemellini Jacques e Gabrielle. Ma ora cambia tutto di nuovo e lei è apparsa radiosa e al settimo cielo, oltre che più innamorata che mai del suo affascinante ed elegante marito. E intanto si parla di un terzo bambino in arrivo… E i suoi fan sognano incantati ad occhi aperti…

Il bacio con Alberto e…

Per la verità non c’è stata alcuna notizia data da Palazzo ma ci sono degli indizi, decisamente dolcissimi, che farebbero pensare che le cose stiano davvero così. Per prima cosa lei è al settimo cielo, ha la pelle del viso distesa, gli occhi che le brillano ed è sempre più bella. Si sono poi iniziate a notare, nonostante lei possieda un fisico tonico e asciutto, delle piccole rotondità, alquanto sospette, e il fatto che lei tenda a indossare abiti un po’ più morbidi rispetto al passato, con tanto di avvolgenti mantelle.

Inoltre durante una cerimonia ufficiale si è toccata più volte, con estrema delicatezza, quasi con un fare protettivo, la pancia, in una sorta di carezza. Infine, anche Alberto appare radioso e sempre più innamorato di lei. Non per nulla è scattato pure un tenerissimo bacio in pubblico. Un fatto che non succedeva da tantissimo tempo e che ha mandato in tilt in men che non si dica la Stampa, oltre che il vasto popolo del Web.

Ma al di là del fatto che lei sia in dolce attesa o meno, ciò che è lampante è il fatto che il suo matrimonio vada alla grande e che se qualche nube, magari pure assai minacciosa, in passato c’è stata, ora è stata scacciata via, alla faccia delle malelingue e delle sorelle di lui che pare che non vedano Charlene affatto di buon occhio…