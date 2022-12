Che bastonata per Marica Pellegrinelli! Eros spietatissimo

Lei è stata una donna indubbiamente importante per Eros Ramazzotti che è ancora oggi una vera e propria star non solo nel nostro Paese ma in tutto il mondo. Lo ha sposato e con lui ha messo al mondo due bellissimi bambini che sono ancora tanto piccini. Ma poi la favola, perché per molti era da vedersi in tale direzione, è finita e ora i due sono due ex. E ora arriva la doccia gelata per Marica…

Non deve essere stato facile essere la donna di un uomo tanto famoso e impegnato con dischi e tour. E lei lo sa molto bene, anche perché pare che tra le cause della fine della loro liason sia stato proprio il fatto che lui a casa non ci fosse praticamente mai, mentre lei se ne stava lì con i loro bimbi.

Finché poteva raggiungerlo quando voleva o andare proprio al suo seguito i problemi non c’erano, anzi ha anche sostenuto durante una sua recente intervista, che quelli sono stati anni bellissimi, ma poi quando è diventata mamma non poteva più farlo dal momento che i bimbi piccolini non potevano fare una vita del genere.

E alla fine lei si è stancata di rimanere fin troppo da sola mentre il marito era in giro per il Globo a proporre la sua musica. Ma, nonostante non siano più sposati da tempo, sono comunque sempre in contatto per via delle creature in comune e sono tuttora in buoni rapporti. Lui è ancora single mentre lei si è rifatta ben presto una vita dal punto di vista sentimentale.

Tuttavia ora è arrivata per la bellissima modella una bastonata per via di alcune dichiarazioni che l’uomo ha rilasciato ai microfoni di Mara Venier quando è stato ospite a Domenica In. No, non è stata lei il suo più grande amore e lei deve farsene necessariamente una ragione!

Il suo grande amore? Non è stata lei…

In poche parole, chiacchierando amabilmente con Zia Mara, Eros ha ripercorso la sua lunga carriera, costellata di tanti successi, ma ha anche parlato della sua immensa gioia di diventare ben presto nonno dal momento che la sua adorata Aurora, la sua figlia primogenita, che è ancora giovanissima, nata dalla sua unione con Michelle Hunziker, è in attesa del suo primo figlio che verrà alla luce a febbraio.

E nel parlare di ciò non ha potuto fare a meno di menzionare anche la donna con la quale l’ha messa al mondo che è stata anche la sua prima moglie e con la quale oggi è in rapporti amichevoli, l’artista romano, senza mezzi termini, ha rivelato che è stata lei il suo grande amore. Insomma, la donna della sua vita e quella che ha amato di più è stata lei, non la bella Marica che è stata così colpita e pure affondata!

Ovviamente anche il fatto che lui e la showgirl svizzera stiano per diventare entrambi nonni li avrà avvicinati ancora di più e il fatto di avere, oltre a una meravigliosa figlia in comune, ben presto anche un nipotino, li unirà ancora di più. E la Pellegrinelli se ne deve fare una ragione anche stavolta!