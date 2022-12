Amici, chiesto il ritiro della cantante: purtroppo per lei si mette male

Amici è il talent show condotto da Maria De Filippi su canale 5 e dà la possibilità a tanti giovani di rendere la propria passione un vero e proprio lavoro. Quest’opportunità viene data ai più meritevoli e quest’anno tra i banchi c’è una cantante davvero fenomenale. Tuttavia in tanti hanno richiesto il suo ritiro. Ecco chi è al centro delle polemiche.

Le dinamiche che si creano nella casetta e nello studio incuriosiscono i telespettatori al punto tale da farli restare incollati davanti al piccolo schermo. In primis i battibecchi tra i maestri sono sempre all’ordine del giorno. Rudy Zerbi, per esempio, non concorda con le colleghe Arisa e Lorella Cuccarini su alcuni allievi. Di conseguenza è inevitabile assistere a delle discussioni e lo stesso vale per i maestri di danza: Raimondo Todaro, Alessandra Celentano ed Emanuel Lo.

Più i giorni passano e gli allievi devono fare i conti con la fase del Serale che si sta avvicinando. Nel frattempo le sfide con ragazzi che provengono dall’esterno continuano, dunque probabile che il pubblico dovrà salutare qualcuno della classe. Di recente è entrata a far parte del programma televisivo una giovane che ha già una carriera affermata. Infatti ha aperto tanti concerti di cantanti di spicco e, come se non bastasse, è anche la figlia d’arte. Molti avranno già capito di chi si sta parlando.

“Gli altri hanno molte meno possibilità”

La giovane in questione non è altro che Angelina Mango, ovvero la figlia dell’indimenticabile Mango. Lei a metà novembre ha battuto Andrea Ascanio proponendo il brano di Something dei Beatles e il suo intitolato Voglia di vivere. Inoltre, in seguito a una gara tra cantanti, è stata scelta per esibirsi al concerto di Elisa. Qualcuno non vede la faccenda di buon occhio questa, dato che lei ha l’etichetta della “figlia di…”. Anche sul web c’è chi esprime lo stesso parere a tal proposito.

“Qualcuno può avere il dubbio”

“Io non sono fissata con la cosa che Angelina è la figlia di.. riconosco che è brava, non lo nego assolutamente ma da quando è entrata gli altri hanno molte meno possibilità e a lungo andare poi magari qualcuno può avere il dubbio che quello che ottiene non sia solo per bravura. Si ritiri dalla competizione“, ecco cosa ha scritto un utente social.

Anche nell’edizione precedente lo stesso discorso fu fatto con LDA, figlio di Gigi D’Alessio. A breve lo vedremo al Festival di Sanremo e non sono mancate le critiche. Per fortuna dalla loro parte i due giovani hanno il sostegno di chi crede nel loro talento oggettivo.