‘Addio’ Sonia Bruganelli: purtroppo non la vedremo più lì

La notizia ha davvero dello sconvolgente e ha impietrito i suoi numerosi sostenitori, compresi chiaramente quelli più storici, che non se l’aspettavano di certo. Ma di che cosa si tratta?

La bellissima moglie del carismatico Paolo Bonolis, autentico mattatore di Canale 5, nonché uno dei conduttori di maggiore interesse delle Reti Mediaset, ha fatto un annuncio che ha lasciato il classico amaro in bocca al grande pubblico. Per un po’ non la vedremo più lì…

Ci siamo abituati da tempo a non immaginare la donna solo dietro le quinte o attivissima sui Social, in particolare su Instagram, ma anche sul Piccolo Schermo pure più di una volta a settimana in prime time sulla rete ammiraglia dell‘ Azienda del Biscione dove da tempo lavora, e pure con enorme successo, il suo tanto celebre e amato marito.

Ma ora- a quanto pare- così non sarà e ciò sta rattristando moltissimo i cuori pulsanti dei suoi estimatori che la apprezzano non solo in nome del suo acume e della sua parlantina, decisamente sciolta, ma anche della sua fulgida bellezza che lei mette ben evidenza anche nei vari scatti, alcuni dei quali dei meri selfie, che pubblicane nell’ etere.

E certamente qui rimarrà comunque molto operativa, ergo almeno in questo caso, i suoi sostenitori possono tirare il classico bel sospiro di sollievo, oltre che rallegrarsene, anche se, lo ribadiamo nuovamente, uscirà per un po’ di tempo di scena dalla TV. Per quale motivo?

Grande assente alla corte di Signorini per due puntate

In poche parole la donna che svolge da un paio di anni a questa parte il ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip, che è giunto quest’anno alla sua settima edizione, non sarà presente per due puntate del padre di tutti i reality. In particolare non lo sarà il 2 dicembre, il giorno di Santo Stefano, e nemmeno il 2 gennaio, dal momento che sta per prendersi una bella vacanza. La sua meta? Non certo Dubai, come inizialmente ha annunciato Alfonso Signorini…

Difatti la donna si recherà a New York ma il suo non sarà un mero viaggio di piacere dal momento che andrà lì per far visita al figlio di Paolo che lo ha reso nonno, dunque per stare con il loro nipotino. Una scelta dolcissima che ha commosso i telespettatori, decisamente numerosi, della trasmissione.

Al suo posto arriveranno Soleil Sorge e Pier Paolo Petrelli, due ex gieffini, oggi lanciatissimi come conduttori e personaggi televisivi a tuttotondo, molto apprezzati dal grande pubblico, perlopiù dai giovanissimi.