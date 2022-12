Alex Belli e Delia Duran, genitori per la prima volta: è sogno ad occhi aperti dopo il Gf Vip

Alex Belli è un noto attore che si è messo in gioco nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip ed è stato il protagonista indiscusso con Soleil Sorge e la moglie Delia Duran. La coppia, tra alti e bassi, ha superato le difficoltà che si sono mostrate sul loro cammino. Adesso potrebbero gioire, dato che si parla dell’arrivo di un bebè. Sarà davvero così? Andiamo a scoprirlo.

Molti ricorderanno Alex Belli nel ruolo di Jacopo Castelli nella soap opera Centovetrine. L’anno scorso è entrato nella casa del Grande Fratello Vip e con il passare dei giorni si è avvicinato sempre più a Soleil al punto tale da far preoccupare la moglie Delia. Quest’ultima si è recata nella casa per una serie di confronti e l’ultimo ha spinto l’attore ad andare via dal reality perché si è lasciato andare in un abbraccio.

In un secondo momento Delia è diventata un concorrente e ha alterato gli equilibri del gruppo. Molti ricorderanno anche di un bacio che si è dato con Soleil. Ad oggi sono scomparsi dal piccolo schermo e probabilmente ciò è dipeso dal fatto che si stanno dedicando ad altro. Qualcuno ha insinuato che la famiglia potrebbe allargarsi. Ecco come stanno realmente le cose.

“Ci stiamo provando da un anno”

“Ci stiamo provando da un anno. Non è facile perché abbiamo qualche difficoltà, ma per ora vorremmo che il lieto evento arrivasse in modo naturale. Il desiderio di diventare mamma per me è sempre stato fortissimo”. Delia Duran ha parlato a ruota libera sul sul desiderio di maternità durante una delle sue innumerevoli interviste. Purtroppo non è ancora arrivato il momento, dunque si sono rivolti a dei medici.

I consigli medici da non trascurare

In poche parole alla coppia è stato consigliato di non avere rapporti intimi di frequente. Non si sa altro per ora sulla faccenda. I due hanno mostrato di amarsi follemente davanti alle telecamere, nonostante ci sia stata di mezzo Soleil.

Alex ha fatto la proposta di matrimonio a Delia durante una vacanza alle Maldive e così si sono sposati nel Comasco nella Torre della Tenuta de l’Annunziata. Per gli invitati c’erano Stefano Sala e Martina Nasoni. Hanno ballato tutto il giorno e i presenti sono stati stregati da Delia che si era presentata con un abito principesco. “Speriamo arrivi anche un piccolo Belli”, questo è stato l’augurio degli invitati.