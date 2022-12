Anticipazioni Uomini e Donne, la notizia dell’ultima ora: Maria ha finalmente deciso

Uomini e Donne, mentre il dating show più famoso, amato e nel contempo chiacchierato, non solo delle Reti Mediaset ma della TV in assoluto, ci sta salutando per la pausa natalizia, come del resto stanno facendo anche altre numerose trasmissioni, la sua squisita padrona di casa, dopo una lunga meditazione, ha preso finalmente la sua decisione.

Maria De Filippi è indubbiamente ancora oggi la regina indiscussa dell’Azienda Del Biscione, oltre che una delle conduttrici più amate dal pubblico di ogni età. Non per nulla ogni sua trasmissione ideata e in molti casi pure condotta è sempre un autentico successo. Ma ora la donna sta per dare una notizia di un certo spessore ai suoi numerosi estimatori…

La moglie di Maurizio Costanzo è un’immensa professionista, oltre che una persona dal cuore grande. Lavora tantissimo e ci mette tanta passione, oltre che ingente impegno in tutto ciò che fa. Inoltre sceglie personalmente i suoi più fidati collaboratoti, molti dei quali sono anche suoi cari amici e che lavorano a stretto giro con lei.

Possiede un team autorale di tutto rispetto e prima di scegliere i protagonisti di una sua trasmissione induce incontri e provini mirati ove sovente è richiesta anche la sua presenza.

Per quasi tutti è considerata un’autentico punto di riferimento e in certi casi persino una seconda mamma con la quale parlare liberamente di ogni argomento e confrontarsi. Ma lei sa anche tirare le orecchie e dire la sua in maniera forte e persino severa, se vede che qualche atteggiamento non le va proprio a genio. Lo ha fatto sia d Amici che a Uomini e Donne. E la sua più recente decisione riguarda proprio il suo seguitissimo e famosissimo dating show…

In poche parole quando andrà nuovamente in onda nel primo pomeriggio, dal lunedì al venerdì, su Canale 5 la seconda parte di stagione della trasmissione, subito dopo le festività natalizie, avremo certamente modo di visionare le scelte dei tronisti, che ci hanno fatto compagnia a partire da settembre 2022, a parte Federica Aversano che inaspettatamente ha deciso di lasciare con un certo anticipo il trono senza nulla di fatto.

Si pensa dunque a chi potrà ricoprire tale ruolo a livello femminile e nelle ultime ore in Rete, in particolar modo nella pagine e nei forum dedicate/i espressamente al programma , non si parla d’altro. A quanto pare non si tratterebbe di un nome altisonante e che ha già fatto parte della trasmissione o che ha già partecipato ad altri programmi. Potrebbe essere una studentessa, ma al momento si tratta solo di una delle tante supposizioni che trovano posto sul Web.

Ovviamente non sarà la sola a salire sul trono ma, stando all’ascolto di potenti voci di corridoio, pare che Maria stia lavorando duro al momento per capire se la persona da lei scelta sia realmente adatta a svolgere tale ruolo, che le donerà ovviamente tanta notorietà, visto che Uomini e Donne è molto seguito e per certi partecipanti è stato un ottimo trampolino di lancio per operare poi in TV e- in linea più generale- nel vasto mondo dello Spettacolo.