Grande Fratello Vip, svelato un mistero rimasto celato per anni: “I vipponi prima di entrare fanno una…”

Le sorprese, i colpi di scena, nonché gli imprevisti nel corso della settima edizione del padre di tutti i reality in versione vip, non mancano proprio mai. E a parlare stavolta non è un concorrente o un ex gieffino, bensì addirittura uno dei tanti autori della trasmissione che ha parlato di un fatto davvero curioso…

Gabriele Parpiglia a Casa Pipol ci ha donato una vera chicca che in men che non si dica, vista la sua portata, ha fatto il giro del Web. Gli spettatori, soprattutto quelli più affezionati, sono rimasti letteralmente sconvolti. Eppure è tutto vero!

Nonostante sia tramesso da molti anni da Canale 5 la versione italiana del padre di tutti i reality che ora sta andando forte nella modalità vip, sono ancora davvero tante le curiosità che circolano su di esso e che non hanno mai trovato una degna risposta da chi di dovere che tende a mantenere la bocca ben cucita a riguardo.

Ma ora un autore ha deciso di aprire il rubinetto, volendo in ogni caso, rimanere ben nascosto nell’anonimato. Tuttavia qui ciò che interessa- per così dire- non è il peccatore ma il peccato, ergo va benissimo sapere solo ciò che avrebbe rivelato senza nemmeno conoscere il suo nome.

A darcene notizia è il noto giornalista che- come sappiamo- è sempre sul pezzo. E ora ci ha voluto fare venire l’acquolina in bocca raccontandoci che cosa fanno i partecipanti prima di entrare nella famosa Casa Più Spiata D’Italia. Un gesto molto semplice, e se vogliamo persino banale, che magari per gioco lo facciamo anche noi nelle nostre case nei momenti di noia…

Ma il punto è, come vedremo tra poco, che nonostante i gieffini mettano in netta luce tramite esso delle loro scelte ben precise non sempre sono rispettate, anzi! E questo può essere anche visto come una sorta di mancanza di delicatezza del team autorale o forse un abile escamotage per rendere ancora più pepate le puntate del serale…

I concorrenti devono fare una lista ma…

In poche parole a ogni partecipante viene chiesto di stilare una lista, dettagliata e precisa, con segnalate da una parte le persone che vorrebbe incontrare nel corso del suo percorso e che non fanno parte del gioco, e dall’altra quelle che non vorrebbe vedere manco per sbaglio. O meglio, si tratterebbe addirittura di due liste ben separate. Ma poi accade anche quello che non dovrebbe accadere, come ci ha raccontato Parpiglia…

” Nella scheda di George la sua ex Samara era tra le persone che non voleva vedere perché i due si erano lasciati male. Perché il Grande Fratello ha invitato Samara? Perché magari George ha tirato fuori il suo nome durante un discorso, magari in Confessionale. E da quel punto l’autore ha fatto partire l’invito”, ma possibile che ciò sia sfuggito ai suoi fan che sostengono di non aver mai sentito tutto questo? A quanto pare no!

” I concorrenti nell’ arco delle 24 ore fanno moltissimi Confessionali che non vanno in onda”, ha spiegato poi il giornalista. Dunque non tutto noi possiamo vedere, mentre gli autori sì!