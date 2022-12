Clizia Incorvaia, molla Paola Ciavarro: ormai nella sua vita c’è solo il volto noto

Clizia Incorvaia un paio di anni fa ha conosciuto grazie alla sua assai intensa esperienza al Grande Fratello Vip colui che poi è diventato il suo compagno di vita, nonché padre del piccolo Gabriele che ha gli stessi occhioni azzurri dell’uomo. Stiamo chiaramente parlando del bellissimo Paolo Ciavarro, figlio del mitico Massimo e della splendida Eleonora Giorgi. Ma ora pare che lei lo abbia messo da parte per un’altra persona…

Che cosa sta accadendo alla splendida coppia? Possibile che ci sia un ballo una crisi per loro? Chi si è messo di mezzo? I fan, decisamente numerosi, ora vogliono necessariamente saperne molto di più a riguardo…

Lui è uno dei volti più amati di Forum e prima di fidanzarsi con lei ha spezzato non pochi cuori ma quando era entrato nel gioco che è stato galeotto per loro e per il lor amore, era tornato da poco single. Lei lo era ma aveva già alla spalle un matrimonio finito con il leader del gruppo rock italiano Le Vibrazioni, con anche un percorso artistico da solista, Francesco Sarcina, con il quale ha messo al mondo Nina.

Inoltre la donna è più grande di lui di diversi anni. Ma ciò non è stato di ostacolo al giovane che ha concluso la sua esperienza all’ interno del padre di tutti i reality ben più tardi rispetto a lei visto che è arrivato in finale. Poi si è messo di mezzo il primo lungo lockdown che non ha permesso ai due di vedersi, ma nemmeno ciò li ha divisi.

Successivamente lui è andato da lei in Sicilia, dove risiede ancora oggi la famiglia di lei, e alla fine hanno deciso di convivere a Roma, città dove lui è nato e cresciuto. E per questo lei ha lasciato Milano. Il loro amore è cresciuto e hanno deciso di allargare la famiglia con l’arrivo del piccolo Gabriele. Andava tutto alla grande ma ora…

Ora pare che ci sia un’altra persona a trascorrere fin troppo tempo con la bella Clizia che ora sta seguendo con acuto interesse la sua adorata sorella Micol all’interno della Casa Più Spiata d’Italia dove si sta facendo notare per il suo caratterino davvero niente male! Ed è qui che la ragazza ha iniziato una relazione, decisamente altalenante, con un un altro concorrente, quale Edoardo Tavassi che non sempre si comporta in maniera corretta con lei. Ma ora pare che tra i due sia realmente sbocciato l’amore…

Ora se la spassa con la cognata

E così la nota influencer ha iniziato a frequentare con sempre maggiore assiduità la sorella di lui, nonché ex gieffina e naufraga, ovvero la splendida Guendalina con la quale è apparsa in svariati scatti Social che sono diventati in men che non si dica virali. Le due sono diventate complici e scherzano sul fatto di stare per diventare cognate.

Chiaramente è troppo presto per cantare vittoria ma- ovviamente- Clizia fa il tifo per la sorella e per questo legame, sperando che la trasmissione porti bene in amore alla sua familiare come- del resto- lo ha portato a lei anche perché con Paolo va ancora tutto alla grande, o meglio, alla grandissima!

Ovvio è anche il fatto che- come recita un famoso detto- ” non tutte le ciambelle escono con il buco”, e che Edo non è il suo Civarrino, ma lo è anche altrettanto che l’amore è sempre amore… E sarà solo quando usciranno sia lui che Micol dal programma che si potrà capire se la loro storia sarà destinata a durare nel tempo oppure no…