Eleonora Daniele, vi ricordate com’era al Grande Fratello? Caspita che cambiamento!

Eleonora Daniele è oggi una delle conduttrici di maggior punta dell’Azienda di Viale Mazzini, nonché una giornalista di spessore, con all’attivo svariate pubblicazioni. Ma ve la ricordate giovanissima al Grande Fratello? Era davvero diversissima…

Ne è passata davvero tanta di acqua sotto i ponti da quando la bella e brava padovana ha oltrepassato la famosa porta rossa. Alzi la mano chi non se le ricorda poco più che ragazza al padre di tutti i reality…

Non ha vinto la sua edizione, ma la sua presenza all’interno della Casa più spiata d’Italia non è passata in ogni caso inosservata agli occhi dei telespettatori più attenti e accorti. Bella lo era già allora, come lo è oggi, che è una donna adulta e realizzata sotto ogni punto di vista, sia quello umano che lavorativo e professionale.

E’ sposata e profondamente innamorata della sua dolce metà ed ha anche coronato il suo grande sogno di diventare mamma della piccola Carlotta, che ha avuto come assai speciale madrina al battesimo l’amica e cara collega Mara Venier.

Ed è proprio da lei che ama andare per parlare del suo lavoro e della sua vita, quando la conduttrice veneta le propone di essere sua graditissima ospite a Domenica In. Ma se il contenitori domenicale è amatissimo dagli italiani, lo è anche Storie Italiane, condotto da anni con clamoroso successo dalla Daniele, che ha dimostrato nel corso del tempo di essere davvero un pezzo da novanta di Mamma Rai.

Oggi la star di Rai 1 ma da giovane è stata una gieffina

Ma lei, la sua prima vera e propria apparizione televisiva l’ha avuta a Mediaset nel lontano 2001, con la sua partecipazione al padre ti tuti i reality, che allora poteva contare solo sulla classica edizione e non ancora su quella vip. Era il lontano 2001 e i concorrenti non erano ancora considerati delle star. E la vita all’interno della Casa procedeva più tranquilla e a profilo più basso. E gli scandali non erano all’ordine del giorno.

Nonostante ciò si era intuito fin da subito che a lei non interessasse apparire, nel parlare eccessivamente di se e del suo privato, che per lei tale doveva rimanere. La sua bellezza era lampante ma non vistosa, decisamente acqua e sapone. Era giovanissima, ma già allora si poteva intuire la donna che sarebbe divenuta poi.

Raffinata ed elegante sul Piccolo Schermo così come nella vita a telecamere spente, ove ama dedicarsi alla sua famiglia, che è in ogni caso sempre e comunque il suo successo più grande. Lei ne è ben certa oltre che assolutamente fiera.