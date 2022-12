Demet Ozdemir, dopo Can l’indiscrezione bomba: è davvero incinta? L’indizio non lascia dubbi

Demet Ozdemir è una delle attrici emergenti più stimate degli ultimi anni dal pubblico italiano. Ha ottenuto la popolarità nel ruolo di protagonista della soap opera turca Daydreamer – Le ali del sogno accanto all’amatissimo Can Yaman. Adesso è tornata a essere protagonista del gossip perché pare che nella sua vita ci sia aria di novità. E’ in dolce attesa? Ecco la risposta.

Nata in Turchia il 26 febbraio 1992, Demet è la più piccola della famiglia e all’età di 7 anni si è trasferita a Istanbul in seguito al divorzio dei genitori. All’inizio si è dedicata alla danza, una passione che ha reso un vero e proprio lavoro. Infatti è apparsa in un video musicale di un cantante di nome Mustafa Sandal. Sui social è possibile trovare dei video in cui si esibisce in fantastiche performance, dimostrando così di avere talento.

Tuttavia in un secondo momento ha deciso di cimentarsi nella recitazione. Nel 2018 ha partecipato a programma televisivo Tolgshow. Ha prestato il suo volto alla Pantene in Turchia e la vera svolta è arrivata quando le hanno proposto il ruolo di Sanem Aydin. Per quanto riguarda la vita privata a partire da febbraio 2021 è uscita allo scoperto con l’attore e cantante e Oğuzhan Koç. Il 28 agosto dello stesso sono convolati a nozze, ma fino a qualche mese fa si parlava di un’ipotetica crisi. Adesso, invece, pare che i due siano in attesa della cicogna. Sarà davvero così? Andiamo a scoprirlo.

Un dettaglio che non lascia dubbi

Molti speravamo che ci fosse del tenero al di fuori del set tra demente Can, ma il realtà hanno sempre dichiarato di avere solo un’intesa artistica. In passato si diceva che avesse dei problemi con il marito al punto tale da dormire in camere separate. Non è chiaro se c’è stato un fondo di verità sulla questione, fatto sta che ora Demet potrebbe diventare madre per la prima volta. A lanciare lo scoop ci ha pensato una cantante turca.

Demet rompe il silenzio

La famosa cantante in questione è Izel Çeliköz, la quale ha pubblicato sui social uno scatto molto che ritrae Demet e Oğuzhan. Nulla di strano se non fosse per la scelta della canzone. Gli utenti social hanno riconosciuto le frasi del testo Baby, dunque tante congetture sono state fatte.

Demet è subito intervenuta per mettere a tacere il pettegolezzo sulla gravidanza. Ha chiarito la faccenda dicendo che Baby è quella che predilige del suo repertorio musicale. Infatti i fan sanno che per ora si sta dedicando al lavoro e al neo marito.