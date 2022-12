Vi ricordate Chiara, l’ex di Davide Donadei? Oggi dopo Uomini e Donne si è trasformata | Irriconoscibile

Uomini e Donne, ovvero il dating show più famoso amato, seguito e nel contempo chiacchierato della TV italiana, ci propone ogni anno grandissimi protagonisti, sia per quel che concerne il mitico Trono Over che quello classico. E fra quelli degli ultimi anni ci sono stati sicuramente la corteggiatrice, poi scelta, Chiara Rabbi e il tronista Davide Donadei, oggi suo ex e in forza al Grande Fratello Vip. Lei è davvero molto cambiata. Eccola oggi, praticamente irriconoscibile!

Ha indubbiamente molto sofferto quando è finita la storia d’amore con il suo fidanzato, sebbene si vociferasse già da tempo di una forte crisi fra i due che non potesse portare ad altro che a un’inevitabile rottura, che poi c’è stata. Ma la giovane oggi ha tirato fuori le unghie e si mostra così sui Social…

Ovviamente quando si partecipa a una trasmissione tanto nota su una Rete Ammiraglia si sa che inevitabilmente poi la propria vita è vissuta quasi costantemente sotto i riflettori. Pertanto è impossibile pensare di vivere privatamente i propri sentimenti. Ancora di più se abbiamo trovato l’amore in televisione…

Lo sa bene Chiara Rabbi che quasi due anni fa è scesa dalle famose scale di Uomini e Donne per corteggiare l’affascinante Davide Donadei che sedeva sul trono. Alla fine lui l’ha scelta e i due sono usciti da programma dopo la consueta caduta dei petali di rosa, decisamente molto romantica.

La coppia ha iniziato a fare fin da subito sul serio e a tenere compagnia pressoché quotidianamente ai fan sui Social, in particolare su Instagram, con video e post che li rappresentava nella loro quotidianità. Ma in particolare la giovane nella sua attività di influencer era dedita a tale attività.

Oggi la nuova lei

E sempre lei ha iniziato a parlare di alcuni suoi problemi personali in alcune storie per poi rivelare la fine della sua storia d’amore con Davide, che si è consolato ben presto vivendo altri flirt alla luce del sole. I due si sono ancora confrontati alla Corte di Maria ma ormai non c’era più nulla da salvare. E così anche i rispettivi fan si sono dovuti mettere definitivamente il cuore in pace!

La ragazza, dopo la grande delusione provata, si è rialzata ed è tornata in forma e più bella che mai. Ha cambiato look e scurito le sue chiome che oggi tendono al corvino. Indossa abiti più seducenti che mettono in luce le sue curve e sovente punta al black. E pare che per lei ci sia aria di novità in campo sentimentale, tant’è che si vocifera che possa avere una frequentazione, come svelato dalla sempre accorta Deianira Marzano, con l’ex concorrente di Amici Daddy. Sta di fatto poi che lei è tornata molto attiva anche agli eventi e che appare serena e appagata dalla sua vita.

I suoi fan sono sempre numerosi, così come i suoi followers, e sono felici di notare questa sua rinascita. Tuttavia siamo anche certi che quando gli impegni sia professionali che privati lo consentono, lei cerchi anche di vedere come si comporta il suo celebre ex all’interno della Casa più spiata d’Italia…