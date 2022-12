La drastica trasformazione di Melissa Satta: il prima e dopo è clamoroso

Melissa Satta è ancora oggi una donna bellissima e super in forma. Simpatica e dolcissima, possiede anche una grandissima determinazione, che le ha permesso di guardare sempre avanti nella vita, nonostante le grandi avversità, che talora ha riscontrato, anche sul piano sentimentale. E ora la showgirl ha deciso di cambiare look.

La trasformazione, che è davvero notevole, non è passata di certo inosservata ai più, anche perché lei l’ha tosto mostrata sui Social con la pubblicazione di alcuni scatti che, vista la grande popolarità di Melissa, sono diventati in men che non si dica virali.

La Satta è un personaggio molto amato dagli italiani, molti dei quali la ricordano anche ai tempi di Striscia La Notizia, mentre ballava giovanissima sul famoso bancone. Da allora di tempo ne è passato tanto, lei è cresciuta come professionista e come donna, è diventata mamma, ma ciò che è rimasto imperturbabile è il suo fascino, che ancora oggi è assolutamente più che lampante.

Straordinaria è pure la sua fisicità che lei tiene a bada con molta attività fisica, sia all’aria aperta che in palestra, e con la scelta di un’alimentazione sana, varia ed equilibrata. Cerca poi di praticare il buonumore e di non perdersi mai d’animo.

Nonostante ciò è anche una persona molto dolce e sensibile e che sovente si commuove, come è anche capitato in alcune sue ospitate avvenute a Verissimo, il rotocalco di punta di Canale 5 condotto dalla meravigliosa Silvia Toffanin. Lì ha parlato dei suoi amori passati e presenti senza mai nascondere la sua più autentica emozione. Ma ora ha deciso di lasciare tutti quanti a bocca aperta con un cambio di look davvero importante che riguarda la sue meravigliose chiome.

Nuovo look per lei, che trasformazione!

Diciamo fin da subito che non ha optato per un taglio corto come molte altre sue colleghe ma ha chiesto al suo parrucchiere di fiducia di provvedere a una bella spuntatina, che è opportuno richiedere di tanto in tanto al fine di rendere più forti i nostri adorati capelli, che sono la croce e nel contempo pure la delizia di ogni donna, famosa e non.

Dunque sono sempre belli lunghi, ma non sono più completamente lisci, visto che le punte tendono a un mosso naturale, o meglio spettinato. E che dire del colore? Meno scuro e dai toni più caldi, con sfumature e toni che tendono al caramello, che donano un tocco di luce in più al suo meraviglioso viso.

Una scelta dunque vincente e che lei ci ha mostrato ampiamente sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, non con un solo scatto ma con ben tre, coi quali ha creato un meraviglioso album che ci ha fatto sognare ad occhi aperti. E i suoi fan sono sempre più pazzi di lei!