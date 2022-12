Alessia Marcuzzi, perchè ha sempre indossato i pantaloni: il motivo è tristissimo

Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici italiane più amate del mondo dello spettacolo. Vanta di una carriera di tutto rispetto e sicuramente il suo fascino è stato un ottimo trampolino di lancio. Tuttavia la popolarità ha sia lati positivi che negativi. Di recente, in seguito a una comparsa su un palcoscenico, ha ricevuto delle critiche. Di conseguenza si sono create delle fazioni pro e contro la bellissima Marcuzzi.

Nata a Roma il 11 novembre 1972, Alessia Marcuzzi ha un passato da modella che ha messo da parte per dedicarsi alla carriera un televisiva. L’esordio è avvenuto nel 1991 nello show Attenti al dettaglio e Qui si gioca nel ruolo di valletta. Sì è cimentata anche nella recitazione e ha avuto modo di collaborare con Jerry Calà nel film Chicken Park. Nel 1997 è arrivata per lei una nuova opportunità, ovvero la conduzione di Colpo di fulmine.

Dopo è stato un periodo d’oro per Alessia Marcuzzi, dato che dal 1996 al 2002 ha condotto il Festivalbar. Come se non bastasse nel 2000 ha prestato anche la sua voce per la protagonista Neera nel film Disney Dinosauri. Poi nel suo curriculum sono state aggiunte aggiunte le conduzioni del Grande Fratello e dell’Isola dei famosi. Di recente su un palcoscenico si è messa alla prova davanti a una vasta platea mostrando le sue gambe. Dietro una simile scelta c’è un importante messaggio.

“Per tanti anni ho portato solo pantaloni”

È stata ospite di uno spettacolo incentrato sull’argomento del bullismo e ha colto l’occasione di parlare di un suo difetto fisico che le ha procurato dei disagi psicologici durante l’adolescenza. Ha ammesso che ha sempre indossato i pantaloni per nascondere le sue gambe. All’Auditorium Conciliazione a Roma Luca Tommassini ha organizzato questo spettacolo e lei si è presentata con una minigonna a pieghe per dimostrare che nessuno è perfetto.

“Farlo diventare un punto di forza”

“Io per questo motivo non mettevo mai le gonne. Non è stato proprio bullismo, perché non ne ho mai sofferto davvero tanto…era più una presa in giro, ma sicuramente mi ha reso molto insicura e per tanti anni ho portato solo pantaloni. Proprio un paradosso pensando che adesso sono sempre in minigonna“.

Poi ha proseguito il discorso sui social: “È stato solo un momento leggero per far capire a tante persone che sentono un disagio forte, di farlo diventare un punto di forza e fregarsene del giudizio degli altri. Il nostro difetto è la nostra unicità e questo ci rende fuori dal comune…Saremo sempre contro il bullismo, e dobbiamo tutti aiutarci a vicenda”.