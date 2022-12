Brutto risveglio per la Rai: saltano tutti i piani | La conduttrice è malata

In questi giorni prefestivi sono veramente tanti gli italiani di ogni età che non stanno molto bene. Alcuni sono stati contagiati dal Covid- 19 che, nonostante i vari vaccini, serpeggia ancora tristemente nelle nostre vite, anche se – fortunatamente- le ospedalizzazioni sono fortemente diminuite, mentre altri sono raffreddati o addirittura influenzati. E chiaramente nemmeno i vip sono stati da meno in tale direzione!

Molti hanno parlato dei loro vari malesseri sui Social, in particolare sui loro profili ufficiali Instagram tramite video o dei semplici selfie, sia per svelare che non stanno bene sia per annunciare la loro guarigione. Ma ora c’è una conduttrice, vera punta di diamante dell’ Azienda di Viale Mazzini, che sta facendo passare un brutto momento alla Rete Ammiraglia per via del suo stato di salute.

Il freddo che è arrivato- come si suol dire- un po’ tutto insieme, ha fatto cattivi scherzi. Il brusco cambio di temperatura ha procurato anche dei raffreddamenti che hanno colpito sia i grandi che i piccini. Molti, oltre a un gran raffreddore, sono soggetti a mal di gola e tosse, in certi casi molto forte.

Altri ancora soffrono anche di dolori articolari e di mal di testa. Inoltre la stanchezza la fa spesso e volentieri da sovrana. I sintomi sono i più vari a seconda della persona ma in ogni caso è sempre necessario stare a riposo e ben riguardati. Anche perché- come se non bastasse- oltre al Covid- 19 e alla classica influenza, è arrivata anche l’australiana che ha colpito anche molti personaggi assai noti del vasto mondo dello Spettacolo nostrano.

Inizialmente è stata la splendida Simona Ventura a parlarcene, avvisandoci poi con un post che, dopo tre giorni di letargo, riusciva ad uscire di casa e voleva rassicurare i suoi numerosi estimatori sul fatto che il peggio era passato e che stava meglio. In ogni caso aveva anche raccomandato tutto quanti di stare attenti, qualora non si sentissero bene, e di avvertire subito il medico di base ai primi sintomi. E ora, dopo anche la bellissima Belen, anche una star di Mamma Rai è influenzata… Di chi si tratta?

Mara ha il Covid, salta Domenica In!

Della regina della domenica Mara Venier che negli scorsi giorni ci ha fatto sapere, tramite alcuni messaggi video caricati come Stories sui Social, che non era al massimo della forma fisica. Era molto raffreddata e indubbiamente influenzata. Ma purtroppo non si trattava solo di questo, difatti come ha annunciato la stessa, durante un suo collegamento con Fiorello, nel suo programma mattutino di Rai 2, lei ha il Covid!

Dunque non potrà andare in onda domenica 25, il giorno di Natale con una puntata assai speciale e natalizia della sua nota trasmissione. Al suo posto con molta probabilità una sorta del meglio di al fine di fare un po’ di compagnia alle famiglie italiane che amano profondamente la conduttrice veneta e che si augurano dal profondo del cuore che guarisca presto.

Tra l’altro soltanto qualche settimana fa era stato suo marito, l’affascinante Nicola Carraro, ad aver contratto il virus mentre si trovava nella loro meravigliosa casa a Santo Domingo, e ciò aveva procurato non poca preoccupazione nel cuore di Zia Mara. Ma ora che lui sta bene, ecco che si è ammalata lei! E ora i rispettivi fan mandano loro un simbolico e caloroso abbraccio.