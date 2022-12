Tiziano Ferro, chi è il marito: oltre a bellissimo è anche ricchissimo

Tiziano Ferro è uno dei cantanti più amati del mondo della musica italiana e il merito è senza dubbio del suo indiscusso talento nel canto e nella composizione di brani musicali. Per quanto riguarda la vita privata molti non sanno chi è il marito. Ecco qualche informazione sul suo conto.

Nato a Latina il 21 febbraio 1980, Tiziano Ferro è un cantautore e produttore discografico italiano. Vanta di una carriera degna di tutto il rispetto, in quanto i suoi brani più conosciuti sono Xdono, Rosso relativo, Alla mia età, L’amore è una cosa semplice e Ti voglio bene. Non canta solo in lingua italiana, ma anche in inglese, spagnolo e francese. Come se non bastasse dal 5 luglio 2021 fa parte della giuria dei Grammy Award.

Nel 2004 si è trasferito in Messico e poi l’anno dopo nel Regno Unito. Nel 2011 è tornato in Italia e dopo 5 anni è andato a Los Angeles. Il 13 luglio 2019 è convolato a nozze, secondo un rito civile, con il compagno Victor Allen. Con grande gioia nel 2022 il cantante ha annunciato di essere diventato padre di due splendidi bambini: Margherita e Andres. I fan sono contenti che abbia ottenuto la felicità, ma vorrebbero sapere qualcosa in più sul marito.

“Il matrimonio è una cosa sconvolgente”

Victor Allen è nato a Los Angeles e lì si occupa della gestione di un’agenzia di consulenza, ovvero la Levine Partners. A 55 anni e ha mosso i primi passi nella Warner Bros e grazie a questa collaborazione ha incontrato il cantante. Quest’ultimo nel 2016 si era recato lì per le riprese di un videoclip di un brano musicale. “Per Victor faccio un’eccezione. Perché con il matrimonio lui entra a far parte della mia famiglia e questa è una verità che non si può tacere”, ecco cosa ha detto Tiziano Ferro in un’intervista a Vanity Fair.

“Ci prenderemo cura dei nostri figli”

Nel 2017 Tiziano Ferro ha parlato del marito per le pagine di Grazia: “È stata la mia prima relazione, più o meno l’unica. Ci credevo e ho fatto bene. Il trasporto era psicologico, fisico, spirituale. Non si può descrivere, né controllare, era al limite dell’ossessione. Ricordo che siamo andati subito a convivere”.

A distanza di qualche anno sono arrivati Margherita e Andres: “Per me e Victor l’esperienza da genitori rappresenta il più alto degli onori, il più impegnativo degli oneri. Che affronteremo con amore, attenzione, tenerezza e dedizione. Ci prenderemo cura dei nostri figli, proteggendoli e custodendone l’intimità meglio che potremo. Saranno solo e soltanto loro a decidere ‘quando’ condividere il racconto della loro vita, è giusto che lo conoscano prima del resto del mondo”.