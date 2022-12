Amici, uno dei ballerini non sta affatto bene: Maria costretta a intervenire

Amici, anche quest’anno il padre di tutti i talent, è molto seguito. Il grande pubblico sta dimostrando di apprezzarlo molto e di essere sempre molto interessato ai nuovi allievi sia del canto che della danza. Ma ora uno di loro li ha fatti molto preoccupare. Si tratta di un ballerino che ultimamente è stato talmente male da pensare di far intervenire in suo aiuto la stessa Queen Mary.

Per i concorrenti lei è una cara amica o addirittura una seconda mamma, come hanno poi raccontato nel corso di svariate interviste a cuore aperto alcuni ex partecipanti, molti dei quali oggi come oggi sono delle vere star del mondo della Musica, della Danza e dello Spettacolo in toto. E lei, in nome di ciò, si sente in dovere di rimproverarli ma anche di rincuorarli quando serve.

Negli ultimi anni la moglie di Maurizio Costanzo non si è – di certo- risparmiata in rimproveri, un fatto che nel corso delle prime edizioni del programma, non si era mai praticamente verificato. Ciò che non tollera in primis sono la svogliatezza e l’arroganza. Chiede rispetto per tutti e non transige quando i ragazzi rispondono male ai loro professori.

Chiede anche di rispettare le regole e di impegnarsi in tutto, non solo durante le ore di lezione e nelle varie esibizioni, ma anche nelle pulizie e nelle faccende domestiche che devono necessariamente compiere all’ interno della casetta. E la sua ultima strigliata è stata fatta proprio in tale direzione.

Ma ora lei ha deciso di intervenire per parlare a cuore aperto con un allievo, in particolare un bravo e bello ballerino, che non se la sta passando per niente bene. Sta male e soffre parecchio. Diciamo pure che non riesce a farsene proprio una ragione. E lei ha capito che avesse bisogno di un confronto con una persona cara e di sfogarsi un po’…

Lui sta male mentre la ex se ne infischia!

Si tratta di Mattia che ha conosciuto proprio ad Amici Maddalena. I due hanno iniziato una storia ma lei lo ha lasciato, senza dargli tante spiegazioni. A quanto pare non prova più nulla per lui e ciò è chiaramente assai duro da digerire dal momento che il ragazzo è ancora molto preso. Inoltre il fatto di vederla ogni giorno nella casetta non lo aiuta di certo, come ha giustamente confessato lo stesso.

La conduttrice, con fare amorevole e materno, lo ha ascoltato e gli ha consigliato di provare a chiarirsi con la ragazza, ma lui ora sta troppo male e non se la sente di attivare un confronto. Sapeva che c’era da tempo qualcosa che non andava bene nel loro rapporto ma non si aspettava che lei prendesse da un momento all’altro una decisione così drastica.

Ma se lui è letteralmente a pezzi, lei appare molto serena, dopo aver ripreso saldamente in mano le redini della sua vita, senza forse nemmeno rendersi conto del male che ha fatto al giovane. Chissà se Mattia riuscirà a riconquistarla o riuscirà pian piano a riaprire il suo cuore rivolgendo il suo sguardo altrove…