Ricordate Tancredi ad Amici? Oggi è irriconoscibile e ha trovato l’amore con una famosissima

Tancredi è noto al pubblico italiano per essere stato un allievo di canto del talent show Amici di Maria De Filippi. Tutti sono concordi nel dire che ha dato del filo da torcere ai suoi compagni di banco per via del suo innato talento canoro. Adesso è al centro dell’attenzione per la sua nuova fiamma. Ecco di chi si tratta.

Tancredi Cantù Rajnoldi è un cantante e cantautore del genere rap, è nato nel capoluogo lombardo e ha studiato musica e interpretazione vocale al CPM (Music Institute di Milano) . E’ entrato nella scuola di Amici 20 in seguito a una sfida contro l’allievo Evandro. Il giudice del momento ha avuto modo di gli ha dato la possibilità di ottenere un banco. Tancredi aveva già pubblicato Alba e Bella. Las Vegas ha raggiunto le vette più alte delle classifiche delle radio. Nella fase del Serale ha lasciato il talent show in seguito all’eliminazione, ma nonostante tutto ancora oggi riscuote un grande successo.

Non tutti sanno che i genitori lavorano nel campo della moda e della pittura. Il padre è il direttore creativo della casa di moda Giorgio Armani. In famiglia hanno tutti una vena artistica, dal momento che la sorella ha una passione palese per la poesia e la letteratura. Per quanto riguarda la vita privata, sembra proprio che nel suo cuore adesso ci sia una bellissima fanciulla. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

“Love you”

Il pubblico di Maria De Filippi amava Tancredi per la sua educazione e modo di porsi. Non è mai stato al centro di discussione, in quanto il suo unico obiettivo era esibirsi e coinvolgere tutti con la sua musica. Dopo Amici si è dedicato anima e corpo al lavoro, però ora dovrà dare spazio anche all’amore.

Ecco chi è la bellissima

In pratica la ragazza ha condiviso una storia di Instagram che ha tolto ogni dubbio sull’argomento. Il motivo? Gli utenti social hanno visto un bacio tra Tancredi e Caffellatte, una tiktoker molto amata del momento. Nella didascalia è stata aggiunta la data 10/11/2022, probabilmente quando ha avuto inizio la storia d’amore.

Si chiama Giorgia Groccia, nata il 5 gennaio del 1994 in provincia di Bari. Dopo la laurea, ha lanciato le canzoni Nonchalance, Serpenti, Carta stagnola e tante altre. Ha duettato con Debby (anche lui ex allievo di Amici) all’evento Radio Norba Battiti Live , dove ha incontrato Tancredi. Infatti si presume che galeotto sia stato l’evento dedito alla musica. La prima foto è stata scattata con Debby e Luigi Strangis.